Tarihi eser operasyonunda 3 bin 90 sikke ele geçirildi Güncel Haberler İstanbul'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda 3 bin 90 sikke ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda 3 bin 90 sikke ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçaklığıyla mücadele kapsamında çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları araştırma sonucu, Ümraniye'de şehirler arası otobüs firmasına ait bir aracın bagajında, paket içerisinde tarihi eser niteliği taşıdığı düşünülen sikkelerin bulunduğunu tespit etti. Polis ekipleri düzenledikleri operasyonda araçta 2 bin 154 sikke ele geçirdi. Paketi araca bırakan şüpheliyi Güngören'deki adresinde yakalayan ekipler, zanlının evinde yaptıkları aramada 936 sikke daha ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Kaynak: AA / Güncel İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ümraniye İstanbul Güncel Haberler

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