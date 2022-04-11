Tarihi ahşap caminin korunması gereken duvarlarına kalemle isimlerini yazdılar

ÇARŞAMBA, SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulunan 8 asırlık ahşap Şeyh Habil Camisi'nin korunması gereken duvarlarına, isimler, "Tarihi camimize sahip çıkalım" gibi yazılar yazıldığı görüldü.

Yaycılar Köyü Şeyh Habil Mezarlığı'nda bulunan, 1211-1212 yıllarında inşa edildiği düşünülen cami, Anadolu'daki ahşap mimarinin en güzel örneklerinden birini oluşturuyor.

Çivi kullanılmadan, "kurtboğazı" geçme tekniğiyle inşa edilen 8 asırlık cami, Türkiye'de ayakta kalan en eski ahşap camilerin arasında yer alıyor.

Duvarları meşe ve karaağaçtan, dikdörtgen planlı inşa edilen, köşeleri "kurtboğazı" geçme yöntemiyle birbirine bağlanan, taş ve kütükler yardımı ile yerden yükseltilerek nem ve rutubetin yanı sıra su baskını gibi risklerden korunan camide bugün de ibadet ediliyor.

Zamana direnen ahşap yapının korunması gereken duvarlarına, isimler, "Kocaeli'den geldim. Allah rızası için tarihi camimize sahip çıkalım", "Eski eserlere sahip çıkalım" "Tekkeköy'den geldik, camiyi ziyaret ettik" gibi yazılar yazıldığı görüldü.

"Mabede bu tür yazıların yazılması ancak insanların cehaletini ortaya koyar"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal, AA muhabirine, Şeyh Habil Camisi'nin Anadolu'nun hala ayakta olan en eski camilerinden biri olduğunu söyledi.

Tarihi eserlere sahip çıkılması noktasında herkesin hassas davranması gerektiğini vurgulayan İpekdal, şöyle devam etti:

"Tarihi eserlerimizi koruma konusunda yeterli hassasiyete sahip değiliz. Caminin duvarlarında, camiyi ziyarete gelenlerin yazdığı birtakım arabesk notlarla karşılaştık. Bu üzücü bir şey. Özellikle mabet olan bir yapıya bu tür yazıların yazılması ancak insanların cehaletini ortaya koyar. Hatta, 'tarihi yapılarımıza sahip çıkalım' diye bir cümle yazılmış, bu ahşap caminin üzerine. Komik bile değil. Bir ironi mi yapmaya çalışmış, yoksa başka bir niyetle yazmış bilemiyoruz. O yazıyı gören başka bir cevap yazmış. Maalesef caminin duvarının bir kısmı çirkin yazılar ile kirletilmiş durumda."

Vatandaşları duyarlı olmaya davet eden İpekdal, "Bu tür yapılarımız bizim kimliğimiz, tarihimizdir, kültürümüzdür, birikimimizdir. Dolayısıyla 800 yıldır ayakta kalan bir mabedi, 2022 yılında bir insanın, böyle bir cahillikle çirkinleştirmesi kabul edilebilir bir durum değil." diye konuştu.

İpekdal, yakın zamanda camide restorasyon çalışmaları yapılacağını, yazıların da silineceğini sözlerine ekledi.