Tanzanya'da BM Barış Gücü Günü Etkinliği Yapıldı - Haberler

DARÜSSELAM, 3 Haziran (Xinhua) -- Tanzanya Halk Savunma Kuvvetleri üyeleri, Tanzanya'nın Darüsselam şehrinde Uluslararası BM Barış Gücü Günü için düzenlenen bir etkinliğe katıldı, 2 Haziran 2022. Birleşmiş Milletler, Perşembe günü BM barışı koruma operasyonlarına katkıda bulunmaya devam ettiği için Tanzanya'dan övgüyle söz etti ve bu Doğu Afrika ülkesinin BM barış misyonlarına en çok üniformalı personel katkısı yapan 13. ülke olduğunu kaydetti. (Fotoğraf: Herman Emmanuel/Xinhua)

Xinhua / Güncel