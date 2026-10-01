Tanrıkulu, muhtarlığa gelen dosyaların yüzde 90'ının icra tebligatı olduğunu söyledi

(DİYARBAKIR) – YENİ Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır'da bir mahalle muhtarlığını ziyaret etti. Muhtarlığa gelen dosyaların yüzde 90'ının icra tebligatlarından oluştuğunu belirten Tanrıkulu, "Böyle ağır bir ekonomik düzen içerisindeyiz. Yurttaşlarımız borçla yaşamaya, icra dosyalarıyla karşı karşıya kalmaya ve sürekli artan cezalarla baş etmeye çalışıyor" dedi.

YENİ Parti'nin saha çalışmaları kapsamında Diyarbakır'da temaslarını sürdüren Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, bir mahalle muhtarlığını ziyaret ederek sorun ve talepleri dinledi.

Ziyaretinin ardından değerlendirmede bulunan Tanrıkulu, muhtarlığa gelen dosyalarını yüzde 90'ının icra tebligatları olduğuna dikkat çekti.

"Diyarbakır'da bir muhtarlığın içerisindeyim. Bu gördüğünüz zarfların tümü tebligat. Bu tebligatların yüzde 90'ı icra dairelerinden gelen borçlara ilişkin tebligatlar ve trafik cezalarına ilişkin tebligatlar" diyen Tanrıkulu, şunları kaydetti:

" Türkiye'de şu anda 26 milyon 400 bin icra dosyası var. Her dosyada bir kişi olduğunu düşünürsek, 26 milyondan fazla insanımız borçlu. Trafik cezaları da yurttaşlarımızı bunaltmış durumda. 2026 yılı bütçesinde idari para cezalarından elde edilecek gelir 388 milyar lira olarak öngörülmüştü. Bunun içerisinde trafik cezaları da var. Peki, yılın ilk 8 ayında tahakkuk edilen idari para cezalarının tutarı ne kadar biliyor musunuz? 1 trilyon 364 milyar lira. Bütçede 388 milyar lira olarak öngörülen idari para cezaları, daha yılın ilk 8 ayında 1 trilyon 364 milyar liraya ulaşmış durumda. Trafik cezaları bakımından ise bütçede 73 milyar lira gelir öngörülmüş. Şu ana kadar kesilen trafik cezalarının tutarı ise 165 milyar liraya ulaşmış durumda. Böylesine büyük rakamlar var. Yurttaşlarımız icra dosyalarından da usanmış durumda, trafik cezalarından da. Elbette trafik güvenliği sağlanmalı. Elbette trafik kurallarına uyulmalı. Ancak trafik cezalarının caydırıcılıktan çıkarılıp bir tahsilat mekanizmasına, bütçe açıklarını kapatmanın bir aracına dönüştürülmesine karşıyız. Çünkü bugün yurttaşlarımızın önemli bir bölümü borçlu. Bankalara borçlu, kredi kartlarına borçlu. Bir kredi kartını kapatıyor, başka bir kredi kartından borçlanıyor. Bir borcu diğer borçla kapatarak hayatını sürdürmeye çalışıyor. Böyle ağır bir ekonomik düzen içerisindeyiz. Yurttaşlarımız borçla yaşamaya, icra dosyalarıyla karşı karşıya kalmaya ve sürekli artan cezalarla baş etmeye çalışıyor. İnsanlarımız mağdur. Türkiye'nin gerçeği bugün bu."

Kaynak: ANKA