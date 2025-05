Talip Geylan: "Devlet Aklı, 21. Yüzyılı Türk Asrı Kılacak Bir İradeyi Ortaya Koymuştur"

(ANKARA) - Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan, "Terör örgütünün kendini feshettiğini ilan etmesiyle birlikte terörden en fazla etkilenen Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizdeki il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlarımız terör örgütünün baskı vesayetinden kurtuldukları için meydanlarda halaylar çekip, kutlamalar yapmaktadır. Bölge insanımız, bugün gelinen noktada Türk devleti mensubiyetinde ve Türk Bayrağı altında yaşama iradesiyle devletinin yanındadır. Devlet aklı, 21. yüzyılı Türk asrı kılacak bir iradeyi ortaya koymuştur" dedi.

Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan, "Terörsüz Türkiye kuru bir slogan değildir' başlığıyla sosyal medya hesabından PKK'nın silah bırakması sonrası yaşanan sürece ilişkin açıklamalarda bulundu. Geylan, şunları kaydetti:

"Terörsüz Türkiye ifadesi kuru bir slogan değildir. Bu hedef, Türkiye Cumhuriyeti'ni ağırlıklarından kurtararak hak ettiği güce ulaştırılması, Türk medeniyetinin yeniden tarihe mührünü vuracağı yeni yüzyılın kapılarının aralanması için aşılacak bir eşiklerden bir tanesidir. 41 yıldır bölücü terör belası nedeniyle on binlerce canımızı kaybettik, şehitler verdik. Devletimizin amasız, koşulsuz ve tavizsiz mücadelesiyle, sınırlarımızda ve sınır ötesinde terörist unsurlara yönelik sayısız operasyonlar gerçekleştirdik. Güvenlik güçlerimiz, kahraman ecdadımızın tarihte defalarca yaptığı gibi, göğsünü emperyalizmin uşaklarına siper ederek, ülkemizin birliğine kasteden ihanete geçit vermedi. Aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle anıyoruz.

"Terörün maliyeti 2 trilyon doları aştığı ifade ediliyor"

Terör, on yıllardır bir yandan can güvenliğimizi ve vatanımızın bütünlüğünü tehdit ederken aynı zamanda ülke kaynaklarımızı da israf etti. Askerimiz, polisimiz, korucularımız, öğretmenlerimiz, bebek, kadın, yaşlı demeden binlerce evladımızı şehit verdik. Şehirlerimizde oluşturulan güvenlik endişesiyle toplumsal huzurumuza kast edildi. İnsanlarımız kendi şehrinde, beldesinde, evinde huzur ve güvenle yaşayamaz hale getirildi. Emperyalizmin kullanışlı aparatı olan terör örgütü saldırı, kalkışma ve tahrikleriyle şehirlerimizi yaşanmaz hale getirmek ve bu ülke insanları arasına husumet tohumu ekmek için her yolu denedi. Terör belası, sadece canımıza ve güvenliğimize kast etmedi. Aynı zamanda ülke kaynaklarımızın da heba olmasına neden oldu. Uzmanlar, terörün doğrudan ya da dolaylı olarak ülke ekonomisine maliyetinin 2 trilyon doları aştığını ifade ediyorlar. Düşünebiliyor musunuz; bu maliyetle bu güzel ülkede neleri inşa etmezdik, neleri imar etmezdik?

"Atılan adımları kıymetli görüyoruz"

Gelinen noktada, devletimiz tavizsiz bir iradeyle 'Bu işin sonu yok, teslim olun' çağrısında bulunarak güçlü ve taviz vermeyen bir tavır ortaya koydu. Bu çağrı yapılırken, terörle masaya oturulmayacağı, pazarlık yapılmayacağı her aşamasında güçlü olarak vurgulandı. Bu güçlü duruş, nihayetinde terör örgütünü silah bırakmaya ve yuvalandıkları inlerini terk etme noktasına getirdi. İnşallah süreç, herhangi bir yol kazasına uğramadan, devletimizin hedeflediği noktaya ulaşacaktır. Hiç şüphesiz terör, bu ülkenin ayaklarındaki prangadır. Bakınız, '21. Yüzyıl Türk Asrı olacak' diyoruz. Ancak bu vizyonun hayata geçebilmesi için Türkiye'mizin ayağındaki prangalardan ve ağırlıklardan kurtulması gerekmektedir. Bu minvalde atılan adımları kıymetli görüyoruz.

"Bölge insanımız, devletinin yanındadır"

Terör örgütünün kendini feshettiğini ilan etmesiyle birlikte terörden en fazla etkilenen Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizdeki il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlarımız terör örgütünün baskı vesayetinden kurtuldukları için meydanlarda halaylar çekip, kutlamalar yapmaktadır. Bu kutlama gösterileri, bölgedeki vatandaşlarımızın yıllarca nasıl bir baskı ve terör vesayeti altında bulunduklarının, özgürlüklerinin ve huzurlarının hangi odaklar tarafından engellendiğinin en büyük göstergesidir. İddia edildiği gibi terörün bir sosyolojik tabanının olmadığı, silah ve baskı ile devlet ile milletin arasının yıllarca nasıl açılmaya çalışıldığı bu kutlama gösterileri ile belgelenmiştir. Bölge insanımız, bugün gelinen noktada Türk Devleti mensubiyetinde ve Türk Bayrağı altında yaşama iradesiyle Devletinin yanındadır.

"On yıllarca terörle mücadelede etmiş, asla taviz vermemiştir"

Bölücü örgütün yıllardır dile getirdiği ve açıklanan bildiride de kısmen yer alan ayrılıkçı ifadelerin, toplumumuzda hiç bir anlamı ve hiç bir sosyolojik karşılığı olmadığı insanlarımızın bu refleksi ile bir kez daha görülmüştür. Öte yandan Anayasamız devletimizin kurucu iradesi, Lozan Antlaşması da tapu senedimizdir. Dolayısıyla bu kıymetlerimiz üzerinden yürütülecek tartışma ve önerileri ihtimal dahilinde dahi görmüyoruz. Bu aziz ve asil millet, en zor koşullarda dahi, tüm yokluk ve kısıtlamalara rağmen kurucu ilkelerini ve vatanın birliğini korumayı bilmiş, bu uğurda bedeller ödemiş, her türlü ahval ve şerait içinde dahi Türk istiklalini ve Türk cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etme vazifesinden bir an bile geri durmamıştır. On yıllarca terörle mücadelede etmiş, binlerce koç yiğidini vatan topraklarına armağan etmiş ve asla taviz vermemiştir. Bu itibarla, bugün gelinen noktada, aksi bir durumu hayal etmek dahi tarihe, akla ve gerçeklere aykırı bir saçmalıktır.

"Daha güçlü yarınların ülkemizi beklediğine yürekten inanıyoruz"

Bugün devletimiz çok güçlüdür ve milletimiz de ona güvenmektedir. Yeter ki, güven ve iyi niyetle devletimizin ortaya koyduğu bu iradeye topyekün sahip çıkalım. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk, 'Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir' demiştir. Bu, son sözdür! Bu nedenle, yeni tartışmalara, tanımlamalara ve kurgulara asla geçit yoktur! Dolayısıyla, süreci yürütmekle birinci derece sorumluluğu bulunan Devlet irademizin de sıklıkla vurguladığı gibi, gerek Anayasamızda anlamını bulan devletimizin kuruluş ilkeleri, gerek milli kimlik tanımımız ve gerekse kurucu irademiz üzerinden yapılacak tartışmalar Türk milleti için yok hükmündedir! Allah, devletimize güç versin. Müreffeh ve huzur içinde, daha güçlü yarınların ülkemizi beklediğine yürekten inanıyoruz.

"Allah devlete zeval vermesin"

Devlet aklı, 21. Yüzyılı Türk Asrı kılacak bir iradeyi ortaya koymuştur. Bu vizyonun gerçekleştirilmesi; Türkiye'mizin ağırlıklarından kurtulması, milli birlik ve beraberliğinin güçlendirilmesi, ekonomi, sanayi ve diplomaside güçlenmesiyle başarılacaktır. Devletimizin bekası, milletimizin selameti, insanlarımızın huzuru için canını bu vatana feda eden tüm asker, polis ve korucu şehitlerimizi minnet, şükran ve Fatiha'larla anıyoruz. Aziz ve mübarek ruhları şad olsun. Allah devlete zeval vermesin."