Üye Girişi
Haberler
Kartalkaya'da facia göz göre gelmiş: Yangın tüpü yok, alarm var ama çalışmıyor

Otel çalışanından olay sözler! Facia göz göre göre gelmiş
Cansız bedenlerin bulunduğu tırın üzerindeki görsel gece operasyonuyla kapatıldı

Hastane önünde skandal görüntü! Tepkiler gelince operasyon çektiler
Çarşafları birbirine bağlayarak 4 çocuğunu ve eşini kurtaran vatandaş konuştu

O çarşaflarla kaç canın kurtulduğunu ağlayarak anlattı
76 kişiye mezar olan otelin açıklamasına tepki yağıyor: Kepazesiniz, silin o paylaşımı

76 kişiye mezar olan otelden yapılan açıklamaya tepki yağıyor

Talas Belediyesi, Hurda Malzemeler ile 7,5 Milyon Lira Kazanç Sağladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Talas Belediyesi, arta kalan malzemeleri yeniden kullanarak ve hurda malzeme satarak toplamda 7 milyon 500 bin lira kazanç elde etti. Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, kaynakların etkin kullanımı ile elde edilen gelirlerin vatandaşlara hizmet olarak sunulacağını belirtti.

Talas Belediyesi, hurda malzemeleri değerlendirerek 7 milyon 500 bin liralık kazanç sağladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediyede bir yandan arta kalan malzemeler yeniden kullanılarak bir yandan da hurda malzeme satışı yapılarak geri dönüşüm elde ediliyor.

Özellikle metal malzemeler yeniden değerlendirilerek park-bahçe dekoru, çit, pergola, oturma grubu yapılıyor. Bununla birlikte ekonomik ömrünü tamamlayan metal malzemeler de Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) teslim edilerek maddi kazanç elde ediliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, kaynakların hizmet ve yatırımda etkin kullanıldığını belirterek, "Elimizde bulunan bütün kaynakları değerlendiriyoruz. Malzemelerin bir kısmını yeniden değerlendirerek hizmetlerimizde kullanırken, kullanılmayacak durumdaki kısmını da hurda olarak ayrıştırıyoruz. Böylece ekonomik bir değer elde ediyoruz. Elde edilen bu geliri yine vatandaşlarımıza hizmet ve yatırım olarak çalışmalarımıza aktarıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel
img

Şahan Gökbakar'ı küplere bindiren görüntü: Lan siz nasıl insansınız?
img

İşte yıldız futbolcunun 5 escortla otelden çıktığı anlar
img

Ünlü otomotiv firması yüz binlerce aracını geri çağırıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ümit Özdağ: Eminim Öcalan dün gece daha rahat bir yatakta yatmıştır

Özdağ'dan gece yarısı yeni mesaj! Ses getirecek Öcalan göndermesi
Emekli öğretmen, mezar taşını hazırlayıp evinin bahçesinde kendini astı

Mezar taşını hazırlayıp evinin bahçesinde kendini astı
Bolu'daki yangın faciasında ölenler için skandal sözler

Bolu'daki yangın faciasında ölenler için skandal sözler
Trump ekonomik savaşta ilk hamleyi yaptı

Trump savaşta ilk hamleyi yaptı
Yangın faciasında hayatını kaybeden THY çalışanı, alevlerin arasında annesini arayıp helallik almış

Alevlerin arasında kalan THY çalışanı annesini arayıp helallik istemiş
Şahan Gökbakar'ı küplere bindiren görüntü: Lan siz nasıl insansınız?

Şahan Gökbakar'ı küplere bindiren görüntü: Lan siz nasıl insansınız?

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.