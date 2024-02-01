Tahran'da Yılın İlk Karı Yağdı

Hava kirliliği sorunu yaşanan İran'ın başkenti Tahran'da yılın ilk karının yağması sevinçle karşılandı.

Tahran'da sabah saatlerinde yağmaya başlayan kar şehrin kuzey mahallelerini beyaza bürüdü. Uzun süredir hava kirliliğiyle baş etmeye çalışan başkent sakinleri park ve bahçelere yönelerek karın keyfini çıkardı.

Karın yağması ve hafif rüzgar oluşması ile havası biraz temizlenen kentin sakinleri temiz havadan daha fazla istifade etmek için zamanını çoğunlukla dışarda geçirmeyi tercih etti.

Başkentin yokuşlu yollarıyla bilinen kuzey bölgelerinde kara hazırlıksız yakalanan araç sürücüleri zor anlar yaşadı, trafikte zaman zaman sıkışmalar yaşandı. Belediye ekipleri yollarda tuzlama çalışması yaparak buzlanmaya ve araçların kaymasına karşı önlem aldı.

Tahran'ın güney kesimlerinde ise yağış yağmur şeklinde oldu.

Daha önce İran'ın farklı bölgelerinde yağan kar nedeniyle okulların yanı sıra devlet daireleri tatil edilmiş, birçok bölgenin yolları kar nedeniyle kapanmıştı.