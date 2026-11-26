Suudi Enerji Bakanlığı, Cazan Rafinerisi saldırısında bir işçinin öldüğünü açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı, Cazan Petrol Rafinerisi'ne düzenlenen saldırıda bir işçinin hayatını kaybettiğini ve birkaç kişinin yaralandığını açıkladı. Bakanlık, tesisteki bazı faaliyetlerin durdurulduğunu bildirdi.
Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı: Cazan Petrol Rafinerisi'ne saldırıda bir işçi hayatını kaybetti, birkaç kişi yaralandı, tesisteki bazı faaliyetler durduruldu
Kaynak: AA