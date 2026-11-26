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Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı: Cazan Petrol Rafinerisi'ne saldırıda bir işçi hayatını kaybetti, birkaç kişi yaralandı, tesisteki bazı faaliyetler durduruldu

Kaynak: AA