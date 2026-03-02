Aramco, İran'a Ait İha Saldırısı Sonrası Ras Tanura Rafinerisinde Faaliyetleri Durdurdu
Suudi Arabistan'ın Saudi Aramco şirketi, İran'a ait bir insansız hava aracının Ras Tanura tesisinde bir petrol depolama alanına müdahalede bulunmasının ardından rafinerideki faaliyetleri durdurduğunu açıkladı. Saldırı sonucu meydana gelen küçük çaplı yangın kontrol altına alındı.
Suudi yetkililer, İran'dan gelen İHA saldırısının küçük çaplı bir yangına yol açtığını, yangının kısa sürede kontrol altına alındığını bildirdi. Faaliyetlerin durdurulduğu Ras Tanura, bir petrol rafinerisi ve büyük bir açık deniz petrol yükleme terminaline ev sahipliği yapıyor.
Kaynak: ANKA