Aramco, İran'a Ait İha Saldırısı Sonrası Ras Tanura Rafinerisinde Faaliyetleri Durdurdu

(ANKARA) - Suudi Arabistan'ın devlet petrol şirketi Saudi Aramco, İran'a ait bir insansız hava aracının (İHA) Ras Tanura tesisindeki bir petrol depolama alanını vurmasının ardından rafinerideki faaliyetlerin tedbir amaçlı durdurulduğunu açıkladı.

Suudi yetkililer, İran'dan gelen İHA saldırısının küçük çaplı bir yangına yol açtığını, yangının kısa sürede kontrol altına alındığını bildirdi. Faaliyetlerin durdurulduğu Ras Tanura, bir petrol rafinerisi ve büyük bir açık deniz petrol yükleme terminaline ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: ANKA