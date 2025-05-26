Suudi Arabistan ve Kuveyt Yeni Bir Petrol Sahası Keşfetti

Suudi Arabistan ve Kuveyt ortak işlettikleri petrol noktalarını kapsayan tarafsız bölgede, yeni petrol sahası keşfedildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Suudi Arabistan ve Kuveyt hükümetleri yaptıkları ortak açıklamada, iki ülke sınırındaki tarafsız bölge El-Vafra'da çalışmalar sonucu yeni petrol sahasının keşfedildiğini bildirdi.

Keşfedilen yeni petrol sahası, Vafra'nın 5 kilometre kuzeyinde, günlük 500 varil petrol çıkarılan "Vara Burkan-1" petrol sahası yakınında yer alıyor.

Bu keşif, tarafsız bölge ve bu bölgeye komşu su altı sahasında üretim faaliyetlerinin 2020'nin ortalarında yeniden başlamasından bu yana ilk olma özeliğini taşıyor.

İki ülkeden yapılan ortak açıklamada, söz konusu keşfin, "Suudi Arabistan ve Kuveyt'in itibarına olumlu etkisi, dünyaya enerji tedarik edilmesi konusunda güvenilirlikleri ile keşif ve üretim sektöründe kabiliyetleri göz önüne alındığında büyük önem taşıdığı" ifade edildi.

Suudi Arabistan ve Kuveyt, beş yıl süren anlaşmazlığın ardından Aralık 2019'da sınırlarındaki tarafsız bölgede petrol üretimine yeniden başlamak için anlaşmaya varmıştı.

Söz konusu tarafsız bölge, günlük üretimi 500 ila 600 bin varil arasında değişen ve iki ülke arasında eşit olarak paylaştırılan Hafci ve Vafra sahalarını da kapsıyor.

OPEC üyesi iki ülke, çevresel nedenlerden dolayı Ekim 2014'te Hafci sahasını, operasyonel engeller nedeniyle de Mayıs 2015'te Vafra sahasını kapatmıştı.