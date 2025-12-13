Suudi Arabistan ve BAE heyeti, Yemen'in doğusundaki gerilimi düşürmek için Aden'de

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) oluşan askeri heyetin, ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK) güçlerinin askeri hareketliliğini görüşmek üzere Yemen'in geçici başkenti Aden'e geldiği bildirildi.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi'nin ofisinden bir kaynak, Yemen resmi haber ajansı SABA'ya yaptığı açıklamada, ziyaretin Suudi Arabistan ve BAE'nin, Başkanlık Konseyi ile hükümetin birliğini güçlendirme ve doğu vilayetlerinde normale dönüşü sağlama yönündeki çabaları çerçevesinde gerçekleştiğini belirtti.

Kaynağa göre devam eden girişimler, başta iktidarın devrine ilişkin deklarasyon ve Riyad Anlaşması olmak üzere, geçiş döneminin yönetim çerçevelerine saygı temelinde doğu vilayetlerinde normalleşmenin sağlanmasına odaklanıyor.

Ortak askeri heyetin Aden'de yapacağı istişarelerde, son dönemdeki tek taraflı adımlarla başa çıkma yolları ele alınacak. Bu kapsamda, doğu vilayetleri dışından getirilen tüm güçlerin geri çekilmesi, hükümet ve yerel yönetimlerin anayasa ve kanunlara uygun şekilde görevlerini yerine getirmelerinin sağlanması ve münhasır yetkilerinin sorgulanmaması konuları masaya yatırılacak.

Yemen yönetimi, gerilimin tırmanmasının elde edilen kazanımları boşa çıkaracağına, dikkatin Husilerle mücadeleden uzaklaşmasına yol açacağına, ekonomik reform çabalarını sekteye uğratacağına ve ülkedeki insani krizi daha da derinleştireceğine inanıyor.

Bu çerçevede yönetim, siyasi çözümlere öncelik vermeye, Suudi Arabistan ve BAE'nin girişimlerini desteklemeye ve İran destekli "Husi tehdidi" karşısında birliği korumak amacıyla bölgesel ve uluslararası ortaklarla yakın işbirliğini sürdürmeye önem veriyor.

Al Arabiya televizyonunun haberinde de ortak heyetin Aden'e ulaştığı belirtilerek, heyetin Hadramevt ve Mehre vilayetlerinin "Vatan Kalkanı" güçlerine devredilmesine ilişkin düzenlemeleri ele alacağı kaydedildi.

Haberde, Yemen Vatan Kalkanı Güçlerinin koalisyonun gözetimi altında ve koordineli prosedürlere uygun şekilde faaliyet göstereceği aktarıldı.

Riyad'dan devlet dışındaki oluşumlara ret

Öte yandan Suudi Arabistan'ın, devlet dışındaki her türlü askeri ve siyasi oluşumu reddeden tutumunu yinelediği bildirildi.

Hadramevt'teki yerel yönetimden yapılan açıklamaya göre, 3 Aralık'ta bölgeye gelen Suudi Arabistan heyeti, Hadramevtli liderler ve ileri gelenlerle bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Bu kapsamda heyet, Şura Konseyi üyeleri, Hadramevt parlamento bloğunun liderliği, Hadramevt Aşiret Konseyi üyeleri ile Vadi ve Çöl bölgelerinden şeyhler, kanaat önderleri ve önde gelen isimlerle bir araya geldi.

Açıklamada, Suudi Arabistan heyeti başkanı Muhammed el-Kahtani'nin değerlendirmelerine de yer verildi.

Kahtani, "Bugünkü görüşmeler, gerilimi azaltmayı teşvik etmek amacıyla Hadramevt'teki çeşitli sosyal, aşiret ve etkili gruplara yapılan ziyaretlerin devamı niteliğindedir." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan'ın tutumunun ortak insani değerler, köklü tarihsel bağlar, coğrafi yakınlık ve güçlü sosyal ilişkiler temelinde şekillendiğini vurgulayan Kahtani, ülkesinin Hadramevt'te devlet ve yerel yönetim yapısı dışında herhangi bir askeri oluşumu kesin bir dille reddettiğini yineledi.

GGK, Mehre vilayetini de ele geçirmişti

GGK Başkanı Aydarus ez-Zübeydi, 9 Aralık'ta geçici başkent Aden'de düzenlediği toplantıda, Güney Silahlı Kuvvetleri'nin Mehre vilayetini ele geçirdiğini söylemişti.

GGK'nın, 4 Aralık'ta da ülkenin doğusunda bulunan petrol zengini Hadramevt vilayetindeki en önemli bölgeler, hayati öneme sahip kentler ve petrol sahalarının kontrolünü ele geçirdiği bildirilmişti.

Yemenli petrol şirketi PetroMasila, Hadramevt Kabileleri İttifakı'nın şirketin Mukella kentinin doğusundaki tesislerini ele geçirmesi nedeniyle 1 Aralık'ta üretimin tamamen durduğunu açıklamıştı.

Günlük 10 bin varil üretim kapasitesine sahip PetroMasila, 75 megavat kapasiteli bir doğal gaz santralini de işletiyor.

Yemen'de 2013 yılında kurulan ve vilayet için özerklik talep eden Hadramevt Kabileleri İttifakı, Güney Geçiş Konseyi'ne de Yemen hükümetine de bağlı olmayan yerel güçlerden oluşuyor.