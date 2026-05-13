Suudi Arabistan Veliaht Prensi, BAE Devlet Başkanı ile bölgedeki gelişmeleri görüştü

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek ikili işbirliği ve bölgesel güvenlik konularını ele aldı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid ile ikili işbirliği ve bölgedeki son gelişmeleri görüştü.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Bin Selman ve Bin Zayid arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

İki ülke arasındaki işbirliği alanlarının ele alındığı görüşmede, bölgesel gelişmelerin yanı sıra bölgedeki güvenlik ve istikrarı artırmaya yönelik çabalar gözden geçirildi.

BAE haber ajansı WAM'daki haberde de Bin Zayid ve Bin Selman'ın, ikili işbirliğinin yanı sıra bölgesel gelişmeler ve bu gelişmelerin hem bölgesel hem de uluslararası istikrara yansımalarını görüştükleri ifade edildi.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi
Yorumlar (3)

Ender Gül:

Yani erkek liderler burada barış görüşmesi yapıyor ama kadınların söz hakkı yok mu ya. Niye hep bu erkek siyasetçiler bölgenin kaderini belirliyor anlamıyorum.

Hacer Taş:

Güzel haber. Bölgedeki istikrar önemli. Ben de işimde ortağımla bu şekilde düzenli konuşuşlarımız oluyor. Görüşmeler sayesinde sorunlar çözülüyor. Iki ülkenin bu yakınlığı iyiye işaret. Umut verici gelişme.

Tevfik Özgün Öztürk:

yahu bu veliaht prens çocuğu niye hep telefonda konuşuyor, yüz yüze görüşemiyorlar mı ya

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

