Suudi Arabistan'da Yatırım Bakanı Halid el-Falih görevden alındı

Suudi Arabistan'da yayımlanan kraliyet kararnamesiyle Yatırım Bakanı Halid el-Falih görevden alındı, yerine Fahd bin Abdulcelil Al Seyf atandı. Kral Selman bin Abdulaziz'in kararnamesiyle yapılan değişiklik, devlet tarafından önemli birçok göreve yeni atamaları da içeriyor.

Yatırım Bakanlığından alınan Falih, "Devlet Bakanı ve Bakanlar Kurulu Üyesi" olarak görevlendirildi.

Fahd bin Abdulcelil Al Seyf ise ülkenin yeni Yatırım Bakanı olarak atandı.

Kararnamede ayrıca yargı ve güvenlik bürokrasisi başta olmak üzere birçok önemli göreve yeni atamalar yapıldığı belirtildi.

Kaynak: AA / Çağrı Koşak - Güncel
