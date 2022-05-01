Suşehri Belediye Başkanı Yüksel'in vefat eden annesi son yolculuğuna uğurlandı
AA - Faruk Kara - Güncel
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Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel'in vefat eden annesi Ayşe Yüksel'in cenazesi toprağa verildi.
SUŞEHRİ, SİVAS (AA) - Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel'in vefat eden annesi Ayşe Yüksel'in cenazesi toprağa verildi.
Bir süredir hastanede tedavi gören 93 yaşındaki Ayşe Yüksel, hayatını kaybetti.
Yüksel, Suşehri Balhatun Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.
Cenaze törenine, Yüksel'in ailesi, Sivas Valisi Salih Ayhan, AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habip Soluk, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, kaymakamlar ve belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı.
Cenaze töreninde Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, taziyeleri kabul etti.
AA / Faruk Kara - Güncel