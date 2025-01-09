Suriye'de yeni yönetimin ABD'den bir talebi var

61 yıllık Baas rejiminin sona ermesi ve Beşar Esad'ın Rusya'ya kaçışının ardından Suriye, yeni bir yapılanmaya girdi.

ABD'YE "YAPTIRIMLARI KALDIRIN" TALEBİ

Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanlığı, ülkedeki istikrar ve refahın sağlanabilmesi için ABD'den ülkeye yönelik yaptırımların tamamen kaldırılmasını talep etti. Suriye Haber Ajansına (SANA) göre, yeni yönetimin Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımlarını hafifletmesi için açıklama yapıldı.

"YAPTIRIMLAR HALKI OLUMSUZ ETKİLİYOR"

Açıklamada, yaptırımların Esad rejiminin devrilmesiyle geçerliliğini yitirdiği ve artık Suriye halkını olumsuz etkilediği ifade edildi. Suriye'de istikrar ve refahın sağlanabilmesi için söz konusu yaptırımların tamamen kaldırılması çağrısı yapıldı. ABD'den henüz yapılan çağrıya karşılık verilmedi.

MUAFİYET SAĞLANMASI MEMNUNİYETLE KARŞILANDI

Ayrıca açıklamada, yeni yönetimin ABD'nin ülkeye insani yardımların ulaştırılmasını kolaylaştırmak amacıyla bazı enerji ile havale hareketlerine izin veren 6 ay süreli muafiyet sağlamasını memnuniyetle karşıladığı belirtildi.

ABD Hazine Bakanlığı, Suriye'ye insani yardımların ulaştırılmasını kolaylaştırmak amacıyla devlet kurumlarıyla yapılan işlemlerin yanı sıra bazı enerji ile havale hareketlerine izin veren 6 ay süreli muafiyet sağlandığını bildirmişti.

Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi'nin (OFAC) yayımladığı lisansla Suriye'deki yönetim kurumlarıyla yapılan işlemlerin yanı sıra ülkeye veya ülke içinde petrol, petrol ürünleri, doğal gaz ve elektrik dahil enerjinin satışı, tedariki, depolanması veya bağışlanmasının desteklenmesine yönelik faaliyetler ile Suriye Merkez Bankası aracılığıyla yapılan işlemlerin de kapsama alındığı ticari olmayan kişisel para hareketlerine 7 Temmuz'a kadar izin verilmişti.