Suriye ve Suudi Arabistan'dan Enerji Anlaşması

Suriye Enerji Bakanlığı ile Suudi Arabistan şirketleri arasında elektrik, petrol ve doğal gaz alanlarını kapsayan anlaşma ile çok sayıda mutabakat zaptının imzalandığı bildirildi.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, anlaşma ve mutabakat zaptları, elektrik üretimi, iletim ve dağıtım istasyonlarının kurulumu, jeofizik ve jeolojik etütler, petrol sahası hizmetleri, kuyu sondajı ve bakımı gibi birçok teknik alanı kapsıyor.

Taraflar arasında, teknik eğitim, yerel iş gücünün geliştirilmesi ile petrol ve doğal gaz sahalarının modern yönetimi ve geliştirilmesine yönelik entegre çözümler konusunda işbirliği yapılması kararlaştırıldı.

Suriye Enerji Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Süleyman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan merkezli ACWA Power şirketiyle su ve yenilenebilir enerji alanında anlaşma imzalandığını söyledi.

Süleyman, bu anlaşmanın Suudi Arabistan ile yeni ortaklıkların temelini oluşturacağını belirtti.

Yaklaşık 2,5 gigawatt kapasiteye sahip yenilenebilir enerji projelerinin planlandığını ifade eden Süleyman, bu projelerin rüzgar ve güneş enerjisi alanında olacağını kaydetti.

Projelerin tamamen Suriye halkına hizmet edeceğini vurgulayan Süleyman, iki ila üç yıl içinde enerji, petrol ve madencilik gibi alanlarda da yeni projelerin hayata geçirilmesinin planlandığını aktardı.

İmzalanan anlaşma kapsamında kısa süre içinde sahada teknik ekiplerin çalışma yapacağını söyleyen Süleyman, rüzgar ve güneş enerjisi santralleri için inşaat alanlarının belirleneceğini kaydetti.