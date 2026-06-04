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Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Cezayirli yetkililerle enerji ve güvenlik işbirliğini görüştü

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Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Cezayirli yetkililerle enerji, madencilik ve güvenlik alanlarında işbirliğini görüştü. Görüşmelerde ikili ilişkilerin geliştirilmesi ele alındı.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Cezayirli yetkililerle enerji, madencilik ve güvenlik alanlarında işbirliğini ele aldı.

Suriye Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Şeybani, Cezayir Madenler ve Madencilik Sanayi Bakanı Murad Hanifi ile bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasında enerji, madencilik ve sanayi alanlarında ikili işbirliğinin geliştirilmesi ele alındı.

Şeybani ayrıca, Suriye Genel İstihbarat Başkanı Hüseyin Selame eşliğinde Cezayir İçişleri, Yerel Yönetimler ve Ulaştırma Bakanı Es-Said es-Sayud ile de bir araya geldi.

Söz konusu görüşmede, iki ülke arasında ortak alanlarda işbirliğinin güçlendirilmesi ve ilişkilerin geliştirilmesinin yolları değerlendirildi.

Cezayir Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada da Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani'nin resmi ziyaret kapsamında Cezayir'e geldiği ve mevkidaşı Ahmed Attaf ile de görüştüğü belirtildi.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak
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