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Suriye'nin yeni yönetiminden Rusya'ya büyük darbe! 49 yıllık anlaşma iptal edildi

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Suriye'nin yeni yönetimi, 2019 yılında Rusya ile imzalanan ve Tartus Limanı'nın işletmesini 49 yıl boyunca Moskova'ya bırakan yatırım anlaşmasını iptal etti.

Suriye merkezli Al Watan gazetesi, Tartus Limanı'nın artık Rusya tarafından işletilmeyeceğini duyurdu.

"LİMANDAN ELDE EDİLEN TÜM GELİRLER SURİYE'NİN ÇIKARLARI DOĞRULTUSUNDA KULLANILACAK"

Haberde, "Tartus Limanı'na yapılan yatırım anlaşması, Rus şirketiyle imzalanan anlaşma iptal edildi. Liman faaliyetlerinden elde edilen tüm gelirler, Suriye devletinin çıkarları doğrultusunda kullanılacak" ifadeleri kullanıldı. Haberde ifadelerine yer verilen bir gümrük yetkilisi, şu anda limanın yeniden yapılandırılması üzerinde çalışıldığıni ve tam kapasiteyle çalışmasının yeniden sağlanması için çabaların sürdürüldüğünü belirtti.

49 YIL BOYUNCA RUSYA'YA BIRAKILMIŞTI

Rusya ile devrik Beşar Esad rejimi arasında 2019 yılında imzalanan anlaşma ile Tartus Limanı'nın işletilmesi 49 yıl boyunca Moskova'ya bırakılmıştı.

Suriye'nin yeni yönetiminden Rusya'ya büyük darbe! 49 yıllık anlaşma iptal edildi
Kaynak: ANKA / Güncel
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMASUMANE3438:

anladınız mı şimdi Suriye kime kalmış

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Haber YorumlarıŞaban DAŞ:

dünya kabuk değiştiriyor

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Haber YorumlarıMURAT KUŞ:

Rusya meğer herşeyi yapmış sessiz içerde

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