Haberler

Suriye, Kanada'nın yaptırımları kaldırma kararını memnuniyetle karşıladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Kanada'nın Şam'a uyguladığı yaptırımları kaldırma kararını olumlu bir gelişme olarak değerlendirerek, bu adımın Suriye ile Kanada arasındaki ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Kanada hükümetinin Şam'a yönelik uyguladığı yaptırımları kaldırma kararını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, memnuniyetle karşılanan bu adımın "Suriye halkının yaşamı ve hayati sektörleri üzerinde yıllardır süren yaptırımların olumsuz etkilerine dair artan farkındalığı yansıtan olumlu bir gelişme" olduğu ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu kararın Suriye ile Kanada arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi bakımından önemli bir dönüm noktası teşkil ettiği vurgulanarak, bunun çok taraflı ortaklıklarda yeni bir aşamaya kapı araladığı belirtildi.

Suriye'nin tüm uluslararası ortaklarla diyaloğa ve iş birliğine hazır olduğu kaydedilen açıklamada, bu yaklaşımın ülkedeki ekonomik toparlanma, yeniden imar çabaları ile bölgesel ve uluslararası güvenliğin desteklenmesine katkı sunacağı ifade edildi.

Kaynak: AA / Ömer Koparan - Güncel
Milyonları ilgilendiren teklif Meclis'e sunuldu! İmplant tedavisi ücretsiz oluyor

Meclis'e resmen sunuldu! Bu diş tedavisi ücretsiz oluyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adnan'ı kümese atan yenge ve amca neler yapmış neler! 3 kardeşin dramı yürek dağladı

Vicdanınız kurusun! Adnan'ı kümese atan amca neler yapmış neler
Gözaltına alınan ünlü sunuculardan ilk görüntü

Gözaltına alınan ünlü sunuculardan ilk görüntü
Mezarlıkta esrarengiz taş! Nerden geldiği bilinmiyor, rivayetler tüyler ürpertiyor

Esrarengiz taş! Nasıl geldiği bilinmiyor, rivayetler tüyler ürpertiyor
Ünlülere uyuşturucu operasyonu! Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu gözaltında

Ünlü sunucular gözaltında! Suçlama çok vahim
Adnan'ı kümese atan yenge ve amca neler yapmış neler! 3 kardeşin dramı yürek dağladı

Vicdanınız kurusun! Adnan'ı kümese atan amca neler yapmış neler
Azerbaycan, Eurovision 2026'ya katılacak mı? Merak edilen soru yanıt buldu

Eurovision'da İsrail krizi! Azerbaycan büyük hayal kırıklığı yarattı
Talep kabul edildi, Rojin'in telefonu incelenmek üzere İspanya'ya gidiyor

Rojin'in ölümünde sır perdesini aralayacak talep kabul edildi
Bıçakla dehşet saçan 2 kız kardeş basın mensuplarına saldırdı

Şehri ayağa kaldırdıkları yetmedi, basın mensuplarına saldırdılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi, tepki çeken zam geri çekildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi, tepki çeken zam geri çekildi
Resmi açıklama: Fenerbahçe'de rekor kırıldı

Resmi açıklama yapıldı: Fenerbahçe'de rekor kırıldı
Kamuda yönetici ve uzman personele 30 bin liralık seyyanen zam telifi geri çekildi

Tartışma yaratan zam teklifi resmen geri çekildi
Yürekleri ısıtan görüntüler! Otobüs şoförü yaptığıyla alkış aldı

Yürekleri ısıtan görüntüler! Otobüs şoförü yaptığıyla alkış aldı
Türkiye Kupası'nda oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde 6 yıldız isim forma giyemeyecek

6 yıldız isim kupada oynanacak derbide olmayacak! İşte nedeni
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.