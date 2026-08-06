Suriye'de Petrol Üretimi Artıyor

HASEKE, 6 Ağustos (Xinhua) -- Suriye'nin Haseke vilayetinde bulunan Rümeylan petrol sahasındaki pompa üniteleri, 4 Ağustos 2026.

Suriye'de yürütülen rehabilitasyon projeleri sayesinde ülkenin en büyük petrol sahalarındaki üretim tesislerinin modernize edilmesi ve üretimin kademeli olarak artması bekleniyor. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Kaynak: Xinhua