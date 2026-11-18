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(ŞAM) - Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Dünya Bankası Grubu Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdürü Anna Bjerde başkanlığındaki heyeti Şam'da kabul etti. Görüşmede Suriye'nin ekonomik toparlanması, yeniden imar çalışmaları, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ve temel hizmetlerin iyileştirilmesine yönelik iş birliği olanakları ele alındı.

Suriye Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Dünya Bankası Grubu Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdürü Anna Bjerde başkanlığındaki heyetle Şam'daki Halk Sarayı'nda bir araya geldiğini duyurdu. Görüşmeye Suriye Maliye Bakanı Muhammed Yusr Berniye de katıldı.

EKONOMİK TOPARLANMA VE YENİDEN İMAR ÇALIŞMALARI GÖRÜŞÜLDÜ

Suriye Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Suriye ile Dünya Bankası Grubu arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve ekonomik toparlanma ile yeniden imar çalışmalarının desteklenmesi değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, temel hizmetlerin iyileştirilmesi ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

Kaynak: ANKA