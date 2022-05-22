Sultangazi ve Gaziosmanpaşa'daki hırsızlıklar kamerada - Haberler

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Sultangazi ve Gaziosmanpaşa'daki hırsızlıklar kamerada

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Sultangazi ve Gaziosmanpaşa'daki hırsızlıklar kamerada

SULTANGAZİ ve Gaziosmanpaşa'da yaşanan iki farklı hırsızlık güvenlik kameralarına yansıdı.

SULTANGAZİ ve Gaziosmanpaşa'da yaşanan iki farklı hırsızlık güvenlik kameralarına yansıdı.

Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde 17 Mayıs Salı günü saat 01.00 sıralarında park halindeki motosikletin bulunduğu sokağa cerrahi maskeli kişi geldi. Şüpheli, 1 dakika içerisinde motosikletin kilidini kırarak, iterek götürdü. Hırsızlık anları bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Gaziosmanpaşa Mevlana Mahallesi'nde bir siteye giren kimliği belirsiz kişi ise, kuruması için asılmış olan çamaşırlardan beğendiklerini çaldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir evin pencere korkuluklarına asılı olan çamaşırlardan beğendiği kadın tişörtünü elbisesinin içine saklayan kişi, rüzgardan dolayı yere düşen erkek tişörtünü de yerden alıp, siteden ayrıldığı görülüyor.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

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