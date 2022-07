SULTANGAZİ'DE YAVRU KEDİYİ KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜRDÜ

SULTANGAZİ'de, seyir halindeki otomobil, esnafın baktığı yavru kediye çarptı, sürücü durmayarak kaçtı. Yavru kediyi alan çocuklar, esnafın yanına götürdü. Önce şoka giren esnaf, daha sonra kalp masajı yaparak yavru kediyi hayata döndürdü. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken, anne kedi olan biteni izleyerek bir an olsun bulunduğu yerden ayrılmadı.

Olay, geçen pazartesi günü akşam saatlerinden 50. Yıl Mahallesi'nde yaşandı. Cadde üzerinde esnaf olan Furkan Demir'in (24), baktığı anne kedinin yavrusu, caddeden uzaklaşarak ara sokağa girdi. Bu sırada seyir halindeki otomobil, yavruyu kediye çarptı. Otomobil sürücüsü yoluna devam ederken, o anlara tanık olan çocuklar, kediyi alarak Furkan Demir'in yanına getirdi. Kediyi yerden alarak, Demir'e getiren, zihinsel engelli olduğu öğrenilen çocuğun ağladığı görüldü. Elindeki yavru kediyi, tezgahın üzerine bırakan çocuklar, yaşananları Demir'e anlattı.

Demir, iş yerinin önüne bırakılan ve kalbi durduğunu fark ettiği kediye kalp masajı yapmaya başladı. Yaklaşık 10 dakika boyunca kalp masajı yapan Demir, yavru kediyi hayata döndürdü. Anne kedi ise olan bitenleri izleyerek, bir an olsun bulunduğu bölgeden ayrılmadı. Yavru kediyi anne kedinin yanına bırakan Demir, daha sonra tesadüfen olay yerinden geçen ve Beykoz'da hayvan barınağında çalıştığı öğrenilen kişiye kediyi teslim etti. Yavru kedi, Beykoz'daki barınağa götürüldü. Tedavisi devam eden kedinin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

"KALP MASAJI YAPTIĞIM SIRADA ANNE KEDİNİN BAKIŞLARI BENİ ÇOK ETKİLEDİ"

Yaşananları anlatan Furkan Demir, "İş yerimi kapatmaya hazırlanıyordum. Bir anda mahallenin çocukları ağlayarak, ellerinde kedi koşarak yanıma geldi. Bir baktım ellerinde benim bakımını üstlendiğim kedi vardı. Gelen çocuklardan elinde kedi olan çocuk zihinsel olarak engelli. O da beni çok şaşırttı. Küçük kardeşimizin bu şekilde duyarlı davranması beni gerçekten çok mutlu etti. İyi getirdi, getirmeyebilirdi. O an ben bir şoka girdim, ne yapacağımı şaşırdım. Kediye elimi bile süremedim. Çocuğa kediyi iş yerinin önüne koymasını söyledim ve dışarı çıktım. Kedinin can çekiştiğini gördüm. 'Allah'ım ne yapacağımı bilmiyorum. Elime şifa ver' diyerek, kalp masajı yapmaya başladım. Aralıksız 10 dakika boyunca kalp masajını sürdürdüm. Bir ara kafamı kaldırdığımda anne kedi ile göz göze geldim. Normalde anne kedi hasta ve yavruları varken yanına kimseyi yaklaştırmaz. Anne kediye baktığımda 'Lütfen bana yardım et ve onu hayata döndür' gibisinden bir bakış attığını gördüm. O an gerçekten çok etkilendim. Kalp masajına devam ederken kediden nabız aldığımı hissettim. Kedi hayata dönüştü. O an dünyalar benim oldu. Yavru kediyi bizi izleyen annesinin yanına götürdüm. Belki annesi bir şeyler yapar diye düşündüm. Annesi, yavrusunu biraz yaladı, başından ayrıldı. Bu sırada mahalleden tanıdığım ve Beykoz'da barınakta çalıştığını bildiğim bir ağabeyim yanımızdan geçti. Kediyi ona teslim ettim. O da Beykoz'da barınağa götürerek, veterinerliğe bıraktı. Şu anda yavru kedinin sağlık durumu iyi. Umarım en kısa zamanda aramıza tekrar katılır" dedi.

"HİÇBİR KEDİNİN ACI ŞEKİLDE MİYAVLADIĞINI GÖRMEDİM"

Yaşanan olaydan sonra kendisinin ve anne kedinin psikolojik travma yaşadığını söyleyen Demir, "Psikolojik olarak anne kedi de, bende çok yıprandık. İki gün boyunca benim gözüme uyku girmedi. Anne kedi de iki gün boyunca miyavladı. Hiçbir kedinin bu kadar acı bir şekilde miyavladığını görmedim. Anne kedi şu anda yavrusuna kalp masajı yaptığım yerde yatıyor. Normalde insanlardan uzak duran bir kedi. İnsanların ayak yolu olan bir alanda asla yatmaz. Ama yaşanılan olaydan sonra o noktadan hiç kalkmıyor" diye konuştu.

"İLK DEFA KALP MASAJI YAPTIM"

İlk defa kalp masajı yaptığını belirten Demir, "Nasıl olacağını bilmiyordum. 'Allah'ım sadece hayvanın kalbinin yerini biliyorum. Ne olur elime şifa ver' dedim. Bu konuda her hangi bir profesyonel eğitimim yok. ya da o meslek üzerinde her hangi bir çalışmışlığım yok. Sadece o anki reaksiyonla yaptım" dedi.

YÜREK ISITAN O ANLAR KAMERADA

Öte yandan, yürek ısıtan o anlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, elinde yavru kedi olan bir çocuğun ağlayarak ve koşarak diğer arkadaşlarıyla beraber iş yerine geldiği, kediyi masanın üzerine bıraktığı görülüyor. Furkan Demir'in önce şaşırdığı daha sonra kediyi dışarı çıkarttığı ve yavru kediye kalp masajı yaptığı, anne kedinin kaldırımda olanları izlediği güvenlik kameralarına yansıyor.

