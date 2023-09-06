Sultangazi'de su baskınında mahsur kalan yatalak hastayı polis ve kurtardı

İstanbul'da kısa sürede etkili olan sağanak yağış nedeniyle Habibler Mahallesi Galip Esmer Caddesi üzerindeki bir evde su baskını olduğu ve yatalak bir hastanın mahsur kaldığı bilgisi alan polis olay yerine gitti. Polis, sağlık ekiplerinin yardımıyla Melek Dokgöz'ü sedyeye alarak dışarı çıkardı. Ambulansta kontrolden geçirilen Dokgöz, daha sonra ailesine teslim edildi.

(FOTORĞAF)