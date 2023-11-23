SULTANGAZİ'de Motosikletli Araç Çarptı

SULTANGAZİ'de motosikletli, park halindeki hafif ticari araca çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 19 Kasım Pazar günü saat 12.30 sıralarında Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi. Bir motosiklet sürücüsü, sokakta ilerlemeye çalıştı. Bir süre duran sürücü, gaza bastıktan sonra park halindeki araca çarparak, yere düştü.

O anlar güvenlik kamerasına yansırken, mahalle sakini Mehmet Ali Er, "Dükkanda oturuyordum. Adamın biri motosikletin üzerindeydi. Bir acemi tavrı vardı. Sonra gaza bastı, sonra arabaya çarptı. Çarptığı araçta az hasar vardı. Biz yardıma gittik. Tekrar kalktı, gitti. Bu olaylar burada sık sık oluyor. Acemi sürücü çok. Motor sürmeyi galiba yeni öğreniyorlar" dedi.