Sultangazi Belediyesi 5. Yaz Spor Okulları Kapanış Töreni Gerçekleşti

SULTANGAZİ Belediyesi 5. Yaz Spor Okulları Kapanış Töreni Mimar Sinan Şehir Ormanı Amfi Tiyatro alanında gerçekleşti. 17 farklı branştan 6 bin öğrencinin katıldığı törende konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Spor gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzaklaştıran en önemli işlerden birisi. Dolayısıyla çocuklarımızı küçük yaş itibariyle bu sportif aktivitelerin olduğu alanlarda bulunduralım. Bu bilinçle, bu gayeyle her zaman Sultangazi Belediyesi olarak sporcularımıza destek olduk. Bundan sonra da bu desteğimiz devam edecek" dedi.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun'un ev sahipliğinde Mimar Sinan Şehir Ormanı Amfi Tiyatro alanında 5. Yaz Spor Okulları Kapanış Töreni gerçekleştirildi. Törene öğrenciler ve aileleri de katıldı.

Yaz tatili süresince spor okulunda eğitim alan 6 bine yakın çocuk ve genç; kapanış töreninde performanslarını sergiledi. Sultangazi Belediyesi Yaz Spor Okulları'nda 7-18 yaş aralığındaki 6 bin öğrenci 17 farklı branşta uzman eğitmenler eşliğinde eğitim aldı. Dursun, Yaz Spor Okulları'nda başarılı olan öğrencilere sertifikalarını takdim etti.

'SPOR EĞİTİMİN OLMAZSA OLMAZLARINDAN BİRİ'

Spor yapmanın çok önemli olduğunu belirten Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "17 branşta üç ay boyunca spor yaptık ve bu sporcularımız yaklaşık olarak 6 bin kişiden ibaretti. 17 branş içerisinde yaklaşık olarak bu oyuncularımız üç ay boyunca çok ciddi bir spor aktivitesi içerisinde bulunmuş oldular. Yaz spor okullarımız sadece esaslı öğrencilerin değil, ailelerin de beraber bu sürece katıldıkları ve bizim bu yönüyle daha çok önemsediğimiz bir okul. Elbette spor yapmak çok önemli. Ama aileyle bu sportif aktivitelerde bulunması, aile bağlarını güçlendiren önemli hususlardan birisi. Spor başlı başına bedeni dinlendiren, ruhu dinlendiren ve bize göre de eğitimin olmazsa olmazlarından birisi. Bugün kapanış törenindeyiz. Ama bir yeri kapatırken bir başkasını açıyoruz. 9 Eylül itibariyle de geleneksel Sonbahar diyeceğimiz spor okullarımızın da başlangıcı, startını veriyoruz. Her sene yaklaşık olarak 12 bin kişiye sportif faaliyetler içerisinde eğitimler veriyoruz. Ama şunu gönülden ifade etmeliyim ki sadece bu spor okullarımıza katılan gençlerimiz değil, lisanslı sporcularımızla da Sultangazi sporun şehri olmaya, sporun çok güçlü şeylerinden biri olmaya aday' dedi.

'SPOR FEDERASYONLARINDA DA YÖNETİCİ OLARAK BULUNMAK İÇİN ELİMİZDEN GELEN GAYRETİ YAPACAĞIZ'

Dursun, "Yakın zamanda spor federasyonlarının seçimleri olacak. Spor federasyonlarında da yönetici olarak bulunmak için de elimizden gelen gayreti yapacağız. Tabii her zaman hedefimiz spora destek veriyoruz. Belediye olarak sporun içerisindeyiz. Farklı farklı branşlarda, aktivitelerde halkla iç içeyiz. Ama biz şunu gönülden önemsiyoruz. Spor gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzaklaştıran en önemli işlerden birisi. Dolayısıyla çocuklarımızı küçük yaş itibariyle bu sportif aktivitelerin bulunduğu alanlarda barındıralım. Nesillerin yetişmesi hep beraber gayret edelim diye bu hevesle, bu bilinçle, bu gayeyle her zaman Sultangazi Belediyesi sporcularımıza destek olduk. Bundan sonra da bu desteğimiz devam edecek. Biraz önce programda ifade ettim. Avrupa Şampiyonası'nda tekvandoda üç sporcumuz bulunacak. Eminim onlar altın madalyalarla Türkiye'ye dönmüş olacaklar. Sadece Sultangazi değil, Türkiye'yi teslim edecekler. Bunu birçok branşta başarıyoruz. Ama son olarak tekvandocularımız da inşallah Avrupa şampiyonasına gidecek. Orada madalyalarla Türkiye'ye dönecekler. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sporla iç içe, kültürel faaliyetlerle çok yoğun, sosyal faaliyetlerle öncü bir şehir oluşturmak için gayret ettik. Bundan sonra da bu gayretimiz devam edecek" diye konuştu.

Öğrencilerden Azra Naz Kamış, "5 yıldır tekvando branşıyla uğraşıyorum. Her gün düzenli olarak antrenman yapıyoruz. Bu şekilde yeni şeyler öğreniyorum. Tekvando ile ilgili yeni bilgiler öğreniyorum. Her gün geliyoruz. Hafta sonu da bazen antrenmanlarımız oluyor ek olarak" dedi.

Karate öğrencilerinden Hamza Avcı ise, "Karate branşında hocalarımız eşliğinde güzel yarışmalara katıldık. Antrenmanlarımızı bitirdik. Yaz sezonunda güzel antrenmanlar yaptık. Geçen hafta Isparta'da bir maç oldu. Oraya gittik. Güzel sonuçlar elde etmeyi bekliyorduk. Hırvatistan maçımız oldu. Oraya gittik. Hocalarım sayesinde beni oraya gönderdiler. Bütün hocalarıma, Abdurrahman Dursun'a teşekkür ediyorum" diye konuştu.