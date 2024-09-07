Üye Girişi
Haberler

Sultangazi Belediyesi 5. Yaz Spor Okulları Kapanış Töreni Gerçekleşti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sultangazi Belediyesi 5. Yaz Spor Okulları Kapanış Töreni Mimar Sinan Şehir Ormanı Amfi Tiyatro alanında gerçekleşti. 17 farklı branştan 6 bin öğrencinin katıldığı törende konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, 'Spor gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzaklaştıran en önemli işlerden birisi. Dolayısıyla çocuklarımızı küçük yaş itibariyle bu sportif aktivitelerin olduğu alanlarda bulunduralım. Bu bilinçle, bu gayeyle her zaman Sultangazi Belediyesi olarak sporcularımıza destek olduk. Bundan sonra da bu desteğimiz devam edecek' dedi.

SULTANGAZİ Belediyesi 5. Yaz Spor Okulları Kapanış Töreni Mimar Sinan Şehir Ormanı Amfi Tiyatro alanında gerçekleşti. 17 farklı branştan 6 bin öğrencinin katıldığı törende konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Spor gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzaklaştıran en önemli işlerden birisi. Dolayısıyla çocuklarımızı küçük yaş itibariyle bu sportif aktivitelerin olduğu alanlarda bulunduralım. Bu bilinçle, bu gayeyle her zaman Sultangazi Belediyesi olarak sporcularımıza destek olduk. Bundan sonra da bu desteğimiz devam edecek" dedi.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun'un ev sahipliğinde Mimar Sinan Şehir Ormanı Amfi Tiyatro alanında 5. Yaz Spor Okulları Kapanış Töreni gerçekleştirildi. Törene öğrenciler ve aileleri de katıldı.

Yaz tatili süresince spor okulunda eğitim alan 6 bine yakın çocuk ve genç; kapanış töreninde performanslarını sergiledi. Sultangazi Belediyesi Yaz Spor Okulları'nda 7-18 yaş aralığındaki 6 bin öğrenci 17 farklı branşta uzman eğitmenler eşliğinde eğitim aldı. Dursun, Yaz Spor Okulları'nda başarılı olan öğrencilere sertifikalarını takdim etti.

'SPOR EĞİTİMİN OLMAZSA OLMAZLARINDAN BİRİ'

Spor yapmanın çok önemli olduğunu belirten Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "17 branşta üç ay boyunca spor yaptık ve bu sporcularımız yaklaşık olarak 6 bin kişiden ibaretti. 17 branş içerisinde yaklaşık olarak bu oyuncularımız üç ay boyunca çok ciddi bir spor aktivitesi içerisinde bulunmuş oldular. Yaz spor okullarımız sadece esaslı öğrencilerin değil, ailelerin de beraber bu sürece katıldıkları ve bizim bu yönüyle daha çok önemsediğimiz bir okul. Elbette spor yapmak çok önemli. Ama aileyle bu sportif aktivitelerde bulunması, aile bağlarını güçlendiren önemli hususlardan birisi. Spor başlı başına bedeni dinlendiren, ruhu dinlendiren ve bize göre de eğitimin olmazsa olmazlarından birisi. Bugün kapanış törenindeyiz. Ama bir yeri kapatırken bir başkasını açıyoruz. 9 Eylül itibariyle de geleneksel Sonbahar diyeceğimiz spor okullarımızın da başlangıcı, startını veriyoruz. Her sene yaklaşık olarak 12 bin kişiye sportif faaliyetler içerisinde eğitimler veriyoruz. Ama şunu gönülden ifade etmeliyim ki sadece bu spor okullarımıza katılan gençlerimiz değil, lisanslı sporcularımızla da Sultangazi sporun şehri olmaya, sporun çok güçlü şeylerinden biri olmaya aday' dedi.

'SPOR FEDERASYONLARINDA DA YÖNETİCİ OLARAK BULUNMAK İÇİN ELİMİZDEN GELEN GAYRETİ YAPACAĞIZ'

Dursun, "Yakın zamanda spor federasyonlarının seçimleri olacak. Spor federasyonlarında da yönetici olarak bulunmak için de elimizden gelen gayreti yapacağız. Tabii her zaman hedefimiz spora destek veriyoruz. Belediye olarak sporun içerisindeyiz. Farklı farklı branşlarda, aktivitelerde halkla iç içeyiz. Ama biz şunu gönülden önemsiyoruz. Spor gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzaklaştıran en önemli işlerden birisi. Dolayısıyla çocuklarımızı küçük yaş itibariyle bu sportif aktivitelerin bulunduğu alanlarda barındıralım. Nesillerin yetişmesi hep beraber gayret edelim diye bu hevesle, bu bilinçle, bu gayeyle her zaman Sultangazi Belediyesi sporcularımıza destek olduk. Bundan sonra da bu desteğimiz devam edecek. Biraz önce programda ifade ettim. Avrupa Şampiyonası'nda tekvandoda üç sporcumuz bulunacak. Eminim onlar altın madalyalarla Türkiye'ye dönmüş olacaklar. Sadece Sultangazi değil, Türkiye'yi teslim edecekler. Bunu birçok branşta başarıyoruz. Ama son olarak tekvandocularımız da inşallah Avrupa şampiyonasına gidecek. Orada madalyalarla Türkiye'ye dönecekler. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sporla iç içe, kültürel faaliyetlerle çok yoğun, sosyal faaliyetlerle öncü bir şehir oluşturmak için gayret ettik. Bundan sonra da bu gayretimiz devam edecek" diye konuştu.

Öğrencilerden Azra Naz Kamış, "5 yıldır tekvando branşıyla uğraşıyorum. Her gün düzenli olarak antrenman yapıyoruz. Bu şekilde yeni şeyler öğreniyorum. Tekvando ile ilgili yeni bilgiler öğreniyorum. Her gün geliyoruz. Hafta sonu da bazen antrenmanlarımız oluyor ek olarak" dedi.

Karate öğrencilerinden Hamza Avcı ise, "Karate branşında hocalarımız eşliğinde güzel yarışmalara katıldık. Antrenmanlarımızı bitirdik. Yaz sezonunda güzel antrenmanlar yaptık. Geçen hafta Isparta'da bir maç oldu. Oraya gittik. Güzel sonuçlar elde etmeyi bekliyorduk. Hırvatistan maçımız oldu. Oraya gittik. Hocalarım sayesinde beni oraya gönderdiler. Bütün hocalarıma, Abdurrahman Dursun'a teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Abdurrahman Dursun Mimar Sinan Sultangazi Çocuk Spor

Adalet Bakanı Tunç'tan Engin Polat'ın tahliyesine ilk yorum: Tutuksuz yargılanması suçsuz olduğu anlamına gelmez

Engin Polat'ın tahliyesine Adalet Bakanı'ndan ilk yorum

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teğmenlerin kılıçlı yeminine ilk yorum: Bu kılıçları kime çekiyorsunuz?

Kılıç çekerek yemin eden teğmenlere zehir zemberek sözler

 'Kılıçlı yemin' tartışması büyüyor! Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Bunu milletimiz affetmez, vazgeçin

Erdoğan'a ateş püskürüp bir de çağrıda bulundu: Vazgeçin
Macron'un 'başbakan' tercihi Fransa'yı karıştırdı! Binlerce kişi sokaklarda

Macron'un son hatası, ülkeyi yangın yerine çevirdi! Binlerce kişi sokaklara döküldü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Miss Turkey 2024 finalistleri kimler? Miss Turkey Güzellik Yarışması finali ne zaman? Bahar dizisi ne zaman başlıyor? Bahar yeni sezon bölümü hangi tarihte yayınlanacak? Victor Osimhen maskesi ne kadar? Osimhen maskesi nasıl alınır, nereden sipariş verilir? Osimhen neden maske takıyor? Galatasaraylı Victor Osimhen niye maske takıyor, hastalığı nedir? Narin Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da kaybolan Narin bulundu mu? Narin nerede, son durum nedir? Google'da "Binicilik Paralimpik Oyunları" doodle oldu! 7 Eylül Binicilik Paralimpik Oyunları ne zaman? Noter Cumartesi günü açık mı, kapalı mı? 7 Eylül noterler çalışıyor mu? Tarihte bugün ne oldu? 7 Eylül tarihinde dünyada neler oldu? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 7 EYLÜL | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? CANLI ALTIN FİYATLARI | Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 7 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro yükseliyor mu? 7 Eylül Euro kaç lira?
title