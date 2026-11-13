Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Süleymaniye'de yüksek yakıt fiyatları halkı odun sobasına yöneltti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye kentinde kış mevsiminin gelmesi ve yüksek gaz yağı ile tüp gaz fiyatları nedeniyle halk odun sobasına yöneldi. Artan talep, özellikle dağlık ve kışı sert geçen ilçelerde odun sobası imalat ve satış pazarında hareketlilik oluşturdu.

SÜLEYMANİYE/ FARİQ FARAJ MAHMOOD/HAYDAR ŞAHİN - Irak'ın kuzeyinde yer alan Süleymaniye kentinde halk yüksek gaz yağı ve tüp gaz fiyatları nedeniyle kışın ısınmak için odun sobalarına yöneliyor.

Kış mevsiminin gelmesi ve havaların soğumasıyla birlikte ülkede artan petrol ve petrol ürünleri fiyatları nedeniyle halk geleneksel tercihlerini değiştirmek zorunda kalıyor.

Bölgede, kış aylarında ısınma için elektrik, tüp gaz ve gaz yağı kullanan halk, artan fiyatlar ve yakıt temininde yaşanan sorunlar nedeniyle odun sobasına yöneldi.

Bir yandan bölgenin elektrik üretimini sağlayan doğal gazın çıkarıldığı Kor Mor gaz sahasının kısa aralıklarla kamikaze insansız hava araçlarının saldırısına uğraması elektrik üretimini sekteye uğratırken, diğer yandan İran ile ABD arasında devam eden gerginlik nedeniyle artan petrol fiyatları halkın karşılamakta zorlandığı maliyetlere yol açıyor.

Özellikle dağlık bölgelerde ve kışı sert geçen yerleşim yerlerinde yüksek maliyetten kaçınan insanların odun sobasına olan talebi önceki yıllara göre önemli ölçüde arttı.

Bu yeni durum, daha önce sınırlı sayıda odun sobası üretilen bölgede imalat ve satış pazarında hareketliliği de beraberinde getirdi.

Özellikle düşük gelirli aileler, mali imkanlarının üzerinde seyreden petrol bazlı ısınma giderlerinden kurtulmak için daha ekonomik olan odun sobasına geçiş yapıyor.

"Halk yüksek maliyeti karşılayamadığı için odun sobası kullanmak zorunda kalıyor"

Süleymaniye'nin Çemçemal ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki soba üreticisi Vesta Emir Bekir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüksek petrol ve yakıt fiyatları nedeniyle bu yıl odun sobasına olan talebin arttığını söyledi.

Odun sobalarını daha çok, Havraman, Çoman, Kaladze ve Pışder gibi kışı sert geçen ilçelere gönderdiklerini belirten Bekir, "Çünkü bu bölgelerdeki her ev kış aylarında yılda ortalama dört ila beş varil petrole ihtiyaç duyuyor. Halk bu yüksek maliyeti karşılayamadığı için odun sobası kullanmak zorunda kalıyor." dedi.

Bekir, müşterinin ihtiyacına göre farklı tür ve şekillerde soba ürettiklerini aktararak, sobaların odun ateşinin ısısına dayanabilmesi için kaliteli sac plakalar kullandıklarını ifade etti.

Süleymaniyeli soba imalatçısı 28 yaşındaki Eyüb Bahtiyar da "Bu kriz ve yüksek petrol fiyatları nedeniyle petrol alamayan insanlar odun sobalarına yöneldi." değerlendirmesinde bulunarak, birçok insanın bu sobaları yalnızca ısınma ihtiyacını gidermek için değil, evlerinde estetik bir unsur olarak da kullandığını aktardı.

Süleymaniye vilayetinin Tancero nahiyesinde yaşayan halk da erişimi zor ve maliyeti yüksek olan gaz yağı yerine odun sobası ile ısınmaya çalışıyor.

"Yaş ağaçları kesinlikle kesmiyoruz"

Doğadan toplanan odunları yakıt olarak kullanan yerel halk, bu ihtiyacını giderirken ağaçlara zarar vermekten kaçınıyor.

Tancero'nun Velayer köyü sakini 77 yaşındaki Nuri Ahmed, petrolün maliyetinin yüksek olması nedeniyle daha düşük maliyetli olan odun sobasını tercih etmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Ahmed, odun sobasında doğadan topladıkları odunları yakıt olarak kullandıklarını dile getirerek, "Petrol fiyatları çok yüksek, gaz yağı alamıyoruz. Yakıt ihtiyacını gidermek için sadece kurumuş ağaçları kesip yakacak yapıyoruz. Yaş ağaçları kesinlikle kesmiyoruz." dedi.

Köy sakinlerinden 80 yaşındaki Hamereşid Hamesur da tarım ve hayvancılıkla uğraştıklarını belirterek, "Kış çok sert geçiyor, çok kar ve yağmur yağıyor burada." diye konuştu.

Yakıt fiyatlarının pahalılığından dert yanan Hamesur, çareyi odun sobası yakmakta bulduklarını söyledi.

Hamesur, "Eğer sobayı yakmak için bu kurumuş ağaçları kullanmazsak, bu yıl beş altı varil petrole ihtiyacımız olacak. Bu da yüksek maliyet demek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
A Milli Takım'da 44 yıl sonra bir ilk! Tarihe geçen kötü seri11

Dün gece 44 yıl sonra bir ilk yaşandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri İsrail'i rahatsız etti! Ankara'dan sert yanıt

Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldılar, ardından ölüm saçtılar
Nazilli'de mantardan zehirlendiği öne sürülen iki çocuk annesi, karaciğer nakline rağmen kurtarılamadı

Mantar yedikten sonra hastanelik olmuştu! Nakil bile kurtaramadı
FETÖ'nün kadın eğitim yapılanmasına temizlik! 29 şüpheli gözaltına alındı

FETÖ'nın "Abla" projesi engellendi! Eğitimlere başlamışlar
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

2,5 saatlik yol 35 dakikaya düşecek! Bakan Uraloğlu tarih verdi

Ulaşımı değiştirecek proje! 2,5 saatlik yol 35 dakikaya inecek
Kuzey Kore'den 78 yıl sonra tarihi karar! Ulusal bayrağını değiştirdi

Kim'den 78 yıl sonra tarihi karar! Ülkenin bayrağını değiştirdi
Microsoft'ta büyük erişim sorunu! Outlook ve Teams hizmetleri etkilendi

Milyonlar bilgisayar başındayken olanlar oldu
Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'ın kazancı ortaya çıktı! Rakam dudak uçuklattı

Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'ın kazancı ortaya çıktı! Rakam dudak uçuklattı
İstanbul'da fuhuş çetesine baskın! Kadınlara yaptıkları kan dondurdu

Önce sevgili olmuşlar, sonra hayatlarını kabusa çevirmişler
Arda Güler sahada, sevgilisi tribünde! Duru Nayman yalnız bırakmadı

Sevgilisini yine yalnız bırakmadı!

İsveç'ten topluma uyum sağlayamayan göçmenler için şaşırtan karar

Göçmenler için düğmeye basıldı! Bunu yapanlar kapı dışarı ediliyor