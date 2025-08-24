Sudan'daki Çatışmalar: 14 Milyon Sivil Yerinden Edildi

Sudan'ın Şam Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Ahmed İbrahim El-Hasan, orduyla çatışan Hızlı Destek Kuvvetleri'ne (HDK) sağlanan mali desteğin çatışmaların sürmesine yol açtığını belirterek, bundan kaynaklı olarak 14 milyon sivilin yerinden edildiğini söyledi.

Başkent Şam'daki Sudan Büyükelçiliği'nde basın toplantısı düzenleyen Hasan, Nisan 2023'te başlayan çatışmalar, ülkedeki insani kriz, barış girişimleri ve hükümetin savaşı sonlandırmak için yürüttüğü çabalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Hasan, HDK'nin kontrolündeki bölgelerde sivillere yönelik ciddi ihlaller yaşandığını ifade ederek, "Vatandaşlara yönelik öldürme, yağmalama, yakma ve tecavüz olayları gerçekleştirildi. Açlık ve ablukanın yanı sıra insani yardım konvoylarına da el konuldu." dedi.

15'ten fazla ülkeden yabancı askerin HDK saflarında yer aldığını aktaran Hasan, "BM ve uluslararası raporlarda, HDK'ye 800'den fazla mühimmat taşıyan hava uçuşlarının yapıldığı bilgisi yer aldı." ifadelerini kullandı.

Hasan, bazı ülkelerden HDK'ye sağlanan mali askeri desteğin devam ettiği sürece çatışmaların sona ermeyeceğini vurguladı.

14 milyon kişi yerinden edildi

Ülkede 2025'in başında Egemenlik Konseyi Başkanlığınca duyurulan yol haritası kapsamında Başbakan Kamil İdris'in atandığını hatırlatan Hasan, "Toplumsal onay ve halkın desteğini kazanan bakanlar seçildi, vatandaşlara temel hizmetler sunulmaya başlandı." dedi.

HDK'nin da aralarında bulunduğu "Sudan Tesisi" adlı koalisyonun ağustos ayında açıkladığı "paralel" hükümete de değinen Hasan, bu girişimi ulusal egemenliğe ve uluslararası hukuk kurallarına aykırı olarak nitelendirdi.

BM raporlarına göre yaklaşık 2 yılı aşkın süredir devam eden çatışmalardan 25 milyon sivilinin etkilendiğini belirten Hasan, yurt içinde ve komşu ülkelere olmak üzere 14 milyon sivilin yerinden edildiğini söyledi.

Hasan, insani yardım konvoylarının ülkeye girişini kolaylaştırmak amacıyla komşu ülkelerle sekiz sınır kapısının açıldığını ifade ederek, bölgesel ve uluslararası yardım kuruluşlarına 6 binden fazla vize, ülke içinde hareket etmek için ise 16 binden fazla izin belgesi verildiğini aktardı.

Türkiye'ye övgü

Savaş boyunca Türkiye'nin insani yardımlarının, diplomatik girişimlerinin ve ticari ilişkilerdeki desteğinin önemine dikkati çeken Hasan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'ye, çatışmalar boyunca elçiliğini kapatmayıp hizmet vermeye devam ettiği için teşekkür etti.

Türkiye ile Sudan ilişkilerinin her alanda "mükemmel" olduğunu vurgulayan Hasan, Türkiye'nin Sudan'ın siyasi ve insani davasına destek verdiğini, insani yardımlarını hiçbir zaman kesmediğini dile getirdi.

Hasan, Türkiye'nin Sudan'daki varlığının "köklü" olduğunu belirterek, finans ve tarım sektörlerini desteklemek için açtığı bankaların yanı sıra gelişmiş tarım teknolojileri ve makinelerini de ülkeye kazandırdığını kaydetti.

Çatışmalar öncesinde Türkiye ile Sudan arasındaki ticaret hacminin 150 milyon dolar olduğunu hatırlatan Hasan, istikrar ve barış sağlandığında iki ülke arasındaki ilişkilerin her düzeyde daha da gelişeceğini sözlerine ekledi.

Sudan'daki çatışmalar devam ediyor

Sudan, 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile HDK arasındaki şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, dünyanın en büyük yerinden edilme krizine sebep olan çatışmalar, ülkenin altyapısı, sağlık, eğitim ve ekonomi alanlarında ciddi yıkıma yol açıyor.

Çatışmalar nedeniyle 11 milyondan fazla kişi ülke içinde yerinden edilirken yaklaşık 4 milyon kişi komşu ülkelere geçmişti.