Su Tasarrufu Eğitimleri Gölmarmara'da Devam Etti - Haberler

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Su Tasarrufu Eğitimleri Gölmarmara'da Devam Etti

Bültenler - Güncel
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Su Tasarrufu Eğitimleri Gölmarmara'da Devam Etti

MASKİ Genel Müdürlüğü'nün çocukları su tasarrufu konusunda bilinçlendirmek amacıyla hayata geçirdiği Su Tasarrufu Eğitim Projesi Gölmarmara Tiyenli İlkokulu ile devam etti.

Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, su kaynaklarının korunması ve suyun bilinçli kullanımına yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışmalarını Gölmarmara Tiyenli İlkokulu'ndaki öğrencilere de ulaştırdı.

MASKİ ekipleri tarafından Su Tasarrufu Eğitim Projesi kapsamında eğlenceli materyallerle suyun önemi ve tasarruf yöntemleri anlatıldı. Çizgi filmlerle de desteklenen eğitim sonrasında, çocuklara dağıtılan hediyeler ile tasarrufun önemi pekiştirilerek verilen bilgilerin davranış değişikliğine dönüşmesi teşvik edildi. Okul idaresi ise, MASKİ'nin su tasarrufu konusundaki öğretici etkinliğine ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade ederek, teşekkür etti.

Bültenler / Güncel

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, su, Güncel, Haberler

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