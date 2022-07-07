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SPOR Metin Diyadin: Ciddi anlamda oyuncu takviyesi gerekiyor

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Metin Diyadin: Ciddi anlamda oyuncu takviyesi gerekiyorOlcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)-SPOR Toto 1. Lig ekibi Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, Yılport Samsunspor ile oynadıkları hazırlık maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Mevcut futbolcularımız iyi çalışıyor.

Metin Diyadin : Ciddi anlamda oyuncu takviyesi gerekiyor

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, ( Dha )-

SPOR Toto 1. Lig ekibi Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, Yılport Samsunspor ile oynadıkları hazırlık maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Mevcut futbolcularımız iyi çalışıyor. Gayretli ve istekliler. O anlamda bir sıkıntı yok. Sadece ciddi anlamda oyuncu takviyesi gerekiyor" dedi.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin 0-0 sona eren Yılport Samsunspor maçı sonrası DHA'ya açıklamalarda bulundu. Maçı değerlendiren Diyadin, "İki takımın da ilk hazırlık maçı. Yoğun bir tempodan sonra ilk hazırlık maçı özellikle oyuncular açısından gelişimleri için önemli. Karşılaşma golsüz bitti. Tabi bizim transfer yasağımızın olması ciddi bir handikap. Onun için hem genç oyuncuları hem de deneme için gelen oyuncuları deneme açısından iyi oluyor. Transfer tahtasının açılıp takviyeler yapılmasını bekliyoruz" diye konuştu.

"LİGİN BAŞLAMA SÜRESİ GİDEREK DARALIYOR"

Diyadin, şöyle devam etti;

"Mevcut futbolcularımız iyi çalışıyor. Gayretli ve istekliler. O anlamda bir sıkıntı yok. Sadece ciddi anlamda oyuncu takviyesi gerekiyor. Transfer yasağı da açıldıktan sonra olur diye düşünüyorum. Bu arada da ligin başlama süresi giderek daralıyor. Burada kampımız da gayet iyi geçiyor. Buraya ilk kez geldik. Burada ilgi, alaka ve sahalar güzel. Gayet memnunuz" ifadelerini kullandı. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Gençlerbirliği Metin Diyadin Samsunspor DHA Güncel Haberler

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