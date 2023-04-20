SPOR ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, final serisi için iddialı

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, final serisi için iddialı

Mustafa ERCAN - Soner AYDIN / MERSİN, (DHA) - ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde finale çıkan Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi'nde başantrenör Roberto Iniguez, final serisi için iddialı konuştu.

EuroLeague Kadınlar'da sezonu 2'nci tamamlayarak büyük bir başarıya imza atan Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi, lige döndü. Finalde Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK), hazırlıklarını sürdürüyor.

Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Başantrenörü Roberto Iniguez, beraberinde takım kaptanı Esra Ural Topuz ve genel menajer Ender Ünlü ile kulüp tesislerinde basın toplantısı düzenledi. Iniguez, Avrupa'da elde edilen 2'nciliğin kendileri için önemli olduğunu söyledi. EuroLeague'de Fenerbahçe Alagöz Holding'e karşı kaybettikleri final maçını unuttuklarını ve ligdeki play-off final serisine odaklandıklarını kaydeden Iniguez, "Bronz madalya kazanan İtalyan ekibi ülkesine kahraman olarak döndü. 20 yıldan beri bu ligde mücadele ediyorlar. Biz 2'nci senemizde final oynadık. Onlar bronz aldı, biz gümüş. Gerçek kahraman bizim olmamız gerekiyor. Finaldeki kaybetme şeklimiz motivasyonumuzu düşürmüş olabilir ama yaptığımız iş oldukça önemli. Play-Off etabında arka arkaya maç oynayacağız. Biz nasıl yarışacağımızı biliyoruz. Zamanı iyi kullanacağız. Rakibimizle her maç mücadele edeceğiz" dedi.

Takım kaptanı Esra Ural Topuz ise play-off final serisine hazır olduklarını söyleyerek taraftara çağrıda bulundu. Topuz, "Play-Off'ta en iyi şekilde savaşacağız. Taraftarımızı maça bekliyoruz. Bizi yalnız bırakmayın. Siz varken biz sahada daha güçlü ve iyiyiz. Gelin hep birlikte kupaya doğru adım adım ilerleyelim" diye konuştu.

Genel menajer Ender Ünlü de play-off serisinde iddialı olduklarını kaydetti.