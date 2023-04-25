SPOR Avrupa şampiyonu Rıza Kayaalp'e başkentte coşkulu karşılama

Avrupa şampiyonu Rıza Kayaalp'e başkentte coşkulu karşılama

Alper ŞAŞMAZ-Ercan ATA/ANKARA, (DHA)- Hırvatistan'ın Zagreb kentinde düzenlenen Grekoromen Stil Avrupa Büyükler Güreş Şampiyonası finalinde Azerbaycanlı Sabah Saleh Shariati'yi yenerek 12'nci Avrupa şampiyonluğunu elde eden milli güreşçi Rıza Kayaalp ve kafiledeki tüm sporcu ve antrenörler Ankara'da coşkuyla karşılandı.

RIZA KAYAALP: BU İŞİ BIRAKANA KADAR ZİRVEDE OLMAK İSTİYORUM

Grekoromen 130 kiloda kazandığı 12'nci Avrupa şampiyonluğu ile Rus sporcu Aleksandr Karelin'in rekoruna ortak olan Kayaalp, sabaha karşı Esenboğa Havalimanı'na geldi. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kayaalp, kırdığı rekor ve kazandığı şampiyonlukla ülkesine büyük bir başarı kazandırmaktan ötürü çok mutlu olduğunu söyledi. Geçtiğimiz yıl Karelin'in rekorunu egale etme sözü verdiğini hatırlatan Kayaalp, 'Şimdi egale ettik. İnşallah seneye bu zamanda rekoru kırıp rekorun tek sahibi olurum. Normal madalya sayısı olarak 13 finalim, 1 gümüş madalyam var. Avrupa'da en çok madalya kazanan sporcu oldum. Bunun tarifi olmaz, mutluyum, gururluyum. Zor elde edilen bir başarı. Çok emek isteyen, çok çalışma isteyen bir başarı. Uzun yıllar istikrar isteyen bir başarı. Devletimiz bizim köyden aldı, orada büyüdük, devletin ekmeğini yedik, bizi okuttu, bize güreş öğretti. Bizden tek istediği de altın madalya ve bayrağını göndere çektirmekti. Ben bu vefanın karşılığını vermeye çalışıyorum. Bu işi bırakana kadar zirvede olmak hedefim var. Dünya, 2024 Avrupa ve olimpiyatlar kaldı. Ondan sonra inşallah bu işi bırakmak istiyorum. Bu 3 şampiyonada da zirveye çıkarak bu işi sonlandırmış olurum' dedi.

Kayaalp, final mücadelesinde bacağında büyük bir ağrı hissetmesine rağmen minderde mücadeleyi sürdürdüğünü ve kimseye belli etmeden galip geldiğini söyledi.

"BU KADAR YIL ZİRVEDE KALMAK HER YİĞİDİN HARCI DEĞİL"

Rıza Kayaalp'in eşi Zeynep Yılmaz Kayaalp, 1 yılın 6 ayı Rıza ile ayrı kaldıklarını belirterek, 'Ben hep Rıza'ya diyorum; 'canın sağ olsun. 'Yeter ki şampiyon ol, biz seni özlüyoruz ama bekleriz' diye. Allah o şampiyonlukların hepsini nasip etti. Kendisi de bırakmadı, çok emek sarf etti. Bu kadar yıl zirvede kalmak her yiğidin harcı değil. Onunla gurur duyuyorum. Final maçı inanılmaz heyecanlıydı. Kızımı kucağıma aldım ve kızımla dua ettik. Çok şükür şampiyonluk nasip oldu? diye konuştu.

Şampiyonada gümüş madalya kazanan milli güreşçi Ali Cengiz, 'Ülkeme bir gümüş madalya kazandırmanın gururunu yaşıyorum. Hedef altın madalyaydı. Finalde haksızlıklar yaşadık ama bunlara takılmamak gerekiyor. Hedef 2024 Paris. Yoğun ve verimli bir çalışma içerisindeyiz. Bunun da meyvelerini topluyoruz. İnşallah 2024 olimpiyatlarında ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyorum' dedi.

Grekoromen Stil A Milli Takımı Teknik Direktörü Erdoğan Karaali ise görevlerini layıkıyla yapmanın gururunu yaşadığını söyledi. Bütün sporcuları tebrik eden Karaali, 'Hedef artık dünya şampiyonası ve olimpiyat. İnşallah daha iyi olacak' ifadelerini kullandı. Rıza Kayaalp'i sponsoru olan Gamador İnşaat firmasının yönetim kurulu başkanı Murat Karaarslan da minderde tarih yazan Rıza Kayaalp gibi sporculara destek olmaktan ötürü büyük şeref duyduklarını belirtti.