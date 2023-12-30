Antalyaspor'dan ayrılan Nuri Şahin : Karalar bağlamaya gerek yok

Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)- SÜPER Lig ekiplerinden Antalyaspor'dan ayrılıp, Alman ekibi Borussia Dortmund'a antrenör olarak transfer olan futbol sorumlusu Nuri Şahin için veda programı düzenlendi. Nuri Şahin, hayal edemeyeceği bir karar aldığını ve karalar bağlanacak bir durumun olmadığını söyledi.

Antalyaspor yönetimi takımdan ayrılan futbol sorumlusu Nuri Şahin'e Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde veda programı düzenledi. Programa Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, Basın Sözcüsü Alkan Evren, Başkan Vekili Deniz Ali Yeşil, Asbaşkan Yener Yıldırım ve Nuri Şahin katıldı.

BOZTEPE: ÇOK ANİ GELİŞEN BİR DURUM OLDU

Çok ani gelişen bir durum yaşandığını ifade ederek konuşan Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, "Antalyaspor'a da gurur veren Nuri hocamız için de muhteşem bir hikayesi olan ve bu hikayenin sonunda da bizleri, hepimizi mutlu eden, onurlandıran, gururlandıran bir gelişme var. Bugün netleşmiş olan bir açıklamayı hocamızla beraber yapalım istedik" dedi.

'SPONTANE GELİŞTİ'

Transferin spontane geliştiğini söyleyen Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, "Süreç spontane gelişti ama biz yani transfer çalışmaları yaparken önümüzdeki transferleri beraber masaya yatırırken Nuri hocamızın da bizim de karşı durabileceğimiz, engelleyeceğimiz onun kariyeriyle geleceğiyle alakalı planlamalarda kuracağımız bir pozisyon değildi. Dünyanın 10 büyük markasından, 10 büyük kulübünden birine gidiyor hocamız ve biz bununla alakalı kendi başarısını tebrik ediyoruz. Bunda da tekrardan söylediğim gibi gurur duyuyoruz. Burada hepimiz şaşırmış durumdayız. Her birimiz Nuri Hoca'nın da ben de hepimiz şaşırıyoruz. Çok hızlı gelişti ama dediğim gibi bizim kendi ilerideki planlarımızı yaparken, farklı bir planlamaya geçtik. Yeni hocamızla alakalı da birkaç gün içerisinde bilgilendirme yapacağız. Kendisine tekrardan sizlerin önünde teşekkür ediyorum" dedi.

'HOCA ARAYIŞLARIMIZ BAŞLADI'

Nuri Şahin'den boşalan teknik direktörlük koltuğu için görüştükleri isimler olduğunu ifade eden Başkan Sinan Boztepe, "Şu anda 3-4 kişiyle aynı anda görüşmemiz var. Antalyaspor için en iyisi olabilecek, en büyük başarıyı sağlayabilecek, Nuri hocamızın yerini doldurabilecek bir hocayla alakalı karar vermek üzere, ekip olarak çalışma yapıyoruz. Şu anda herhangi bir isim veya bir şey söylememiz yanlış olur. Hem yerli hem yabancı olarak görüşmelerimiz var. Önümüzdeki hafta içerisinde, hafta başında netleşmiş olur" diye konuştu.

ŞAHİN: HAYAL EDEMEYECEĞİM BİR KARAR ALDIM

Antalyaspor'dan ayrılarak Borussia Dortmund'a giden Nuri Şahin de "Son 2- 3 gün hepimiz adına bayağı yoğun geçti. Anlayışı için, beni anladığı için başkanıma, yönetime ve Antalyaspor camiasına çok teşekkür etmek istiyorum. Benim için Antalyaspor çok değerli. Geçen hafta hayal edemeyeceğim ve düşünemeyeceğim bir karar aldım. Bundan 2- 3 gün önce evimde gelen teklifi masaya yatırdık. Başkanımla konuştum. Bu teklifi kabul etmek istediğimi söyledim. Sağ olsun tüm planlamalarımıza rağmen bana yol verdi ve 'hayalinin peşinde koş' dedi ve gururlandığını söyledi. Tüm kamuoyunun önünde başkanıma ve yönetime teşekkür etmek istiyorum. Antalyaspor camiasına da, Antalyaspor'un benim için ne kadar önemli olduğunu, ne anlamda olduğunu artık söylememe gerek yok galiba. Bunu her gün, iyi günde, kötü günde her zaman yansıtmaya çalıştım. Hem saha içinde hem saha dışında. Kulübümüzün değerlerini korumaya çalıştım. Kulübümüzü korumaya çalıştım. Şehrimizi korumaya çalıştım. İnşallah herkes bunu görmüştür. Bundan hiç şüphem yok zaten" dedi.

'KARALAR BAĞLAMAYA GEREK YOK'

Antalyaspor'u ve Antalyaspor'daki futbolculara çok değerli olduklarını söylediğini ifade eden Şahin, "Çok değerli kardeşlerimin, çok değerli yol arkadaşlarımı burada bırakıyorum. Onların çok başarılı olacağından eminim. Benden sonra çok daha başarılı olacaklarına eminim. Çünkü çok karakterde, çok büyük ve iyi futbolcular. Karalar bağlamaya hiç gerek yok. Yani başkanımıza da söyledim. Başkanımıza zaten her zaman yanlarında olduğumu ve destek vereceğimi söyledim. Antalyaspor çok iyi bir durumda. İnşallah çok çok daha iyi yerlere geleceğinden eminim" diye konuştu.

'HER ZAMAN BİRBİRİMİZE AÇIK OLDUK'

Başkanın 5 gün önce yaptığı basın toplantısında transferiyle ilgili henüz bir durumun olmadığına dikkati çeken Nuri Şahin, "Başkanımız 5 gün önce basın toplantısı yaptığında böyle bir durum söz konusu değildi. Yani bu konuda kimseyi sosyal medya çağında yaşadığımız için bu konuda kimseyi mağdur etmeye gerek yok. Çünkü biz her zaman birbirimize açık olduk. Her zaman açık sözlü olduk. O yüzden tüm Antalyaspor camiasının gönlü rahat olsun. Bunlar gerçekten son günlerde gelişen şeyler. Burada kimseyi hedef almaya veya linç etmeye gerek yok. Antalyaspor ve inanın bana burada oturan herkes tüm yönetim futbolcuları vesaire Antalyaspor'un başarısı için burada. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

'SADECE BORUSSIA DORTMUND OLDUĞU İÇİN ÇOK DÜŞÜNDÜM'

Bir basın mensubunun 'Ayrılışınızın zamanlaması doğru mu' sorusuna Nuri Şahin, "Tabii ki ideal bir zaman değil. Bunu inkar edecek durumda da değilim. Futbol adamı olarak devre arasında ayrılmak tabii ki her zaman değil ama futbolun dinamikleri, futbolun zamanlaması çok farklı ilerliyor. Siz de biliyorsunuz. Biz planlamalarımızı yaparken tamamen buraya odaklı planlar yaptık. Tabii takdir edeceksiniz ki bana geçtiğimiz aylarda çok farklı yerlerden çok ciddi teklifler geldi. Ben hiçbirini kabul etmedim. Benim için inanın bana sadece bir kulüp için böyle bir düşünceye sahip olurum. O da Borussia Dortmund, bu zamanda gelmesi benim suçum değil. Sadece ve sadece Borussia Dortmund olduğu için çok düşündüm. Gerçekten çok düşündüm ama hem kulübüme bir bonservis getirerek hem de hayalimi gerçekleştirerek ayrılacağım için gönlüm ferah. Dediğim gibi ilk zamanlamayı tercih ettik. Bunu inkar edemem" diye cevap verdi.

Borussia Dortmund ile ilgili gelen sorulara Nuri Şahin cevap vermedi. Açıklamaların ardından Başkan Sinan Boztepe, Antalyaspor'a verdiği katkılardan dolayı Nuri Şahin'e plaket verdi. (DHA)