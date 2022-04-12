Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İtalya Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Sequi ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İtalya Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Ettore Sequi ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşı ve Libya'daki gelişmeler ele alındı.

Ukrayna'daki savaşta yaşanan son gelişmelerin gündeme geldiği görüşmede, savaşın gıda güvenliği, enerji güvenliği ve küresel ekonomiye olan yansımaları değerlendirildi, Ukraynalı mülteci sayısının artmasından duyulan endişe dile getirildi.

Türkiye ile İtalya arasındaki köklü ilişkilere vurgu yapılan görüşmede, ikili ticaretin hacminin kısa sürede 30 milyar dolar hedefine ulaşması gerektiği ifade edildi, savunma ve enerji alanında iki ülke arasındaki iş birliğinin artarak devam edeceği belirtildi.