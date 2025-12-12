Maslak'ta Bitcoin yatırımı vaadiyle ikinci kez dolandırmaya çalıştı; şüpheliyi suçüstü yakalattı

MASLAK'TA Kahramanmaraş'ta yaşayan Çağlayan Ö. (30), sosyal medya üzerinden tanıştığı kişi tarafından 'Bitcoin yatırımı' vaadiyle dolandırıldı. Şikayetçi olmasının ardından Çağlayan Ö. ile yeniden iletişime geçen şüpheli, bu kez dolandırıcılıktan elde ettiği parayı Çağlayan Ö.'nün hesabına gönderip bankadan çekmesini istedi. Bankada durumdan şüphelenen Çağlayan Ö.'nün ihbarı üzerine harekete geçen Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği polisleri şüpheliyi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan ve poliste 11 suç kaydı olduğu ortaya çıkan Şaban B. (31) çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 20 Ağustos Perşembe günü saat 14.30 sıralarında Sarıyer Maslak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Kahramanmaraş'ta yaşayan Çağlayan Ö., yaklaşık 1 ay önce sosyal medya üzerinden tanıştığı ve kendisini Eşref, Kamil ve Şaban olarak tanıtan kişiyle irtibat kurdu. Şüpheli, kripto para yatırımıyla yüksek kazanç elde edileceğini söyleyerek Çağlayan Ö.'yü İstanbul'a gelmeye ikna etti.

NAKİT PARA VE KRİPTO HESAP ŞİFRESİNİ VERDİ

İstanbul'a gelen Çağlayan Ö., şüpheliye 5 bin 100 dolar nakit para verdi. Ayrıca bitcoin hesabında bulunan yaklaşık bin 700 dolarlık (72 bin 300 lira) bakiyenin şifresini de paylaştı. Bir süre sonra parasına ulaşamayan Çağlayan Ö., dolandırıldığını anlayarak savcılığa şikayette bulundu.

ŞİKAYETİ GERİ ÇEKTİRMEK İÇİN YENİDEN ULAŞTI

Şikayet sonrası Çağlayan Ö. ile tekrar iletişime geçen şüpheli, 'Şikayetini geri al, paranı geri vereyim' diyerek mağdurla Maslak'ta yeniden buluşma ayarladı. Şüpheli bu kez başka bir dolandırıcılık olayından elde edildiği belirlenen yaklaşık 400 bin lirayı Çağlayan Ö.'nün hesabına gönderdi ve bu parayı bankadan çekmesini istedi.

ŞÜPHELENDİ BANKA GÜVENLİĞİNE HABER VERDİ

Banka işlemleri sırasında durumdan şüphelenen Çağlayan Ö., güvenliğe bilgi verdi. Bu sırada mağdurun elindeki bir miktar parayı ve cep telefonunu alarak kaçmaya çalışan şüpheli, ihbar üzerine olay yerine gelen Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği polislerinin takibi sonucu yakalandı. Yakalanan şüphelinin Şaban B. olduğu, poliste 'Ddolandırıcılık' suçundan 11 kaydı bulunduğu öğrenildi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan Şaban B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.