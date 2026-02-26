Haberler

Sosyal medya fenomeni Öz ile eşi ve ortağının yargılandığı davada yurt dışı çıkış yasağı kaldırıldı

Güncelleme:
Sosyal medya fenomeni Özlem Altınok Öz ve eşi Tayyar Taylan Öz ile ortakları İbrahim Karaorhanlı, 'mal varlığı değerlerinin gayri meşru kaynağını gizlemek' suçlamasıyla yargılandıkları davada yurt dışı çıkış yasaklarının kaldırılmasını talep etti ve mahkeme bu talebi kabul etti.

Sosyal medya fenomeni Özlem Altınok Öz ve eşi Tayyar Taylan Öz ile şirket ortakları İbrahim Karaorhanlı'nın, "mal varlığı değerlerinin gayri meşru kaynağını gizlemek" suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandıkları davada yurt dışı çıkış yasakları kaldırıldı.

İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık İbrahim Karaorhanlı ile sanıkların avukatı Mustafa Tırtır katıldı.

Hakim, avukat Tırtır'ın, müvekkilleri hakkında uygulanan yurt dışı çıkış yasağı ve diğer adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması yönünde dosyaya dilekçe sunduğu belirtti.

Söz verilen Karaorhanlı, "Yurt dışı çıkış yasağımın kaldırılmasını talep ediyorum. Benzer fenomenler hakkında yapılan soruşturmalarda daha ağır eylemler istinat edilmesine rağmen tedbir uygulanmamış. Adli kontrol tedbirlerim kaldırılarak mağduriyetimin giderilmesini isterim." dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanıklar hakkındaki yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmasına, diğer adli kontrol tedbirlerinin ise devamına hükmederek, duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, kamuoyunda sosyal medya fenomeni olarak bilinen şahıslar hakkında, ilgi çekici paylaşımlar yoluyla yüksek sayıda takipçi edinerek sahte marka algısı oluşturdukları ve gerçek piyasada herhangi bir karşılığı olmayan düşük maliyetli ürünleri sahte marka algısıyla maskeleyip yüksek fiyattan satışa sundukları yönünde ihbarlar üzerine soruşturmaya başlandığı belirtiliyor.

İddianamede, sanıklar Özlem Altınok Öz, Tayyar Taylan Öz ve İbrahim Karaorhanlı hakkında da Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne intikal eden ihbarlar olduğu, bunun üzerine Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) rapor hazırlandığı bilgisi yer alıyor.

İddianamede, sanıkların ortağı oldukları Medelina şirketiyle ilgili vergi incelemesi yapılarak vergi suçu raporu düzenlendiği ve haklarında "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan Anadolu 74. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılama yapıldığı aktarılıyor.

Söz konusu şirket üzerinden vergi kaçakçılığı yapılması sebebiyle kamunun 10 milyon lira zarara uğradığı, bu zararın cezasının ise 51 milyon lira olduğu belirtilen iddianamede, "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçunun öncül bir suç olarak kabul edildiği vurgulanıyor.

İddianamede, sanıkların vergi kaçakçılığı yapmak suretiyle elde edilen gelirleri akladıkları ve haklarında kamu davası açmak için yeterli delil elde edildiği değerlendirilerek, sanıkların "mal varlığı değerlerinin gayri meşru kaynağını gizlemek" suçundan 3 yıldan 7'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Kaynak: AA / Büşra Alakoyun
