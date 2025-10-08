Haberler

Sorgun'da Fırın Denetimleri: Hijyen ve Kalite Ön Planda
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fırınlarda hijyen, gramaj ve ürün kalitesi denetimi yaptı. Belediye Başkanı Ekinci, denetimlerin amacının sağlıklı gıda ulaşımını sağlamak olduğunu belirtti.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde faaliyet gösteren fırınlarda hijyen, gramaj ve ürün kalitesi denetimi gerçekleştirdi.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, denetimlerde vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşmasının amaçlandığını belirtti.

Denetimlerde işletme sahipleriyle görüşülerek eksiklikler hakkında bilgilendirme yapıldığını anlatan Ekinci, "Zabıta ekiplerimiz, mevzuata uygun hareket edilmesi konusunda uyarılarda bulundu. Halkımızın sağlığı bizim için en öncelikli konudur." dedi.

Ekinci, yürütülen denetimlerle hem vatandaş memnuniyetini artırmayı hem de işletmelerin standartlara uygun üretim yapmasını sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Şahin Özmen - Güncel
