Son dakika... Ziyarete gittiği mezarlıkta kalp krizinden öldü Son dakika gündem haberine göre ÇORUM'da mezarlık ziyaretine gelen Arif Uzun (77), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. ÇORUM'da mezarlık ziyaretine gelen Arif Uzun (77), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Kent merkezinde bulunan Ulu Mezarlığa ziyarete gelenler elinde gül bulunan bir kişinin, G.S.'ye ait mezarın üstünde hareketsiz halde yattığı ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerde hayatını kaybeden kişinin Arif Uzun olduğu tespit edildi. Uzun'un bir yakınının mezarını ziyarete geldiği ve kalp krizi geçirdiği belirlendi.Olay yeri incelemesinin ardından Uzun'un cansız bedeni otopsi için Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Demirören Haber Ajansı / Yusuf Çınar - Güncel Kalp Krizi Güncel Haberler Son Dakika

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