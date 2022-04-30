Tuzla'daki patlamadan yeni güvenlik kamerası görüntüleri

TUZLA'da 3 kişinin öldüğü patlamaya ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Hasar tespit çalışmalarının sürdüğü fabrikanın zeminindeki çökme dikkat çekti.

Tuzla Organize Sanayi Bölgesi Boya Vernikçiler Sanayi Sitesi'nde bulunan fabrikada dün saat 13.00 sıralarında yangın sonrası yaşanan patlamayla ilgili hasar tespit çalışmaları sürüyor. Olay yerine gelen araç ve çevre işyerlerinin sahipleri de geldi.

YENİ GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

Demirören Haber Ajansı / Güncel