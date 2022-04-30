Tuzla'daki patlamadan yeni güvenlik kamerası görüntüleri - Haberler

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Tuzla'daki patlamadan yeni güvenlik kamerası görüntüleri

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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TUZLA'da 3 kişinin öldüğü patlamaya ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

TUZLA'da 3 kişinin öldüğü patlamaya ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Hasar tespit çalışmalarının sürdüğü fabrikanın zeminindeki çökme dikkat çekti.

Tuzla Organize Sanayi Bölgesi Boya Vernikçiler Sanayi Sitesi'nde bulunan fabrikada dün saat 13.00 sıralarında yangın sonrası yaşanan patlamayla ilgili hasar tespit çalışmaları sürüyor. Olay yerine gelen araç ve çevre işyerlerinin sahipleri de geldi.

Patlamanın meydana geldiği  fabrikanın içerisinde zeminin çöktüğü görülürken, oyukların içerisinin kimyasal madde ile dolması dikkat çekti.

YENİ GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

Bu arada patlamaya ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde patlamayla diğer fabrikalarda çalışanların kaçış anları güvenlik kamerasına yansıdı.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

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