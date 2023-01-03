Son Dakika! Türkiye ile Bulgaristan arasında doğal gaz transferi sağlayacak işbirliği anlaşması imzalandı

Son dakika! Türkiye ile Bulgaristan arasında yılda yaklaşık 1,5 milyar metreküpe kadar doğal gaz transferi sağlayacak işbirliği anlaşması imzalandı. Anlaşma hakkında bilgi veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bu anlaşmanın süresi 13 yıl olacak. Başta Bulgaristan olmak üzere Avrupa'nın da doğal gaz arz güvenliğine büyük katkı sağlayacak. Bu aynı zamanda Türkiye'nin gaz merkezi olması için önemli adımlardan birisidir" dedi.

Dün akşam Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in Bulgaristan'a doğal gaz satılacağı yönündeki açıklamasının ardından beklenen imzalar atıldı.

TÜRKİYE'DE İŞLENECEK

Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye ile Bulgaristan doğal gaz alanında iş birliği anlaşması imzaladı" denildi. Anlaşma ile Bulgaristan'ın uluslararası piyasalardan edineceği doğal gaz Türkiye'de işlenecek. Kullanıma hazır hal getirilecek gaz, boru hattıyla Bulgaristan'a iletilecek.

"ANLAŞMANIN SÜRESİ 13 YIL OLACAK"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bu anlaşmanın süresi 13 yıl olacak. Yıllık yaklaşık 1,5 milyar metreküpe kadar bir gaz transferi söz konusu olacak. Başta Bulgaristan olmak üzere Avrupa'nın da doğal gaz arz güvenliğine büyük katkı sağlayacak. Bu aynı zamanda Türkiye'nin gaz merkezi olması için önemli adımlardan birisidir" dedi.

YILLIK TÜKETİM 3,5 MİLYAR METREKÜP

Bulgaristan Enerji Bakanı Rossen Hristov, 23 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Türkiye'nin sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) terminallerinden 1 milyar metreküplük kapasite kullanmak için müzakerelerin sürdüğünü söylemişti. Bulgaristan'ın yıllık doğalgaz tüketimi yaklaşık 3,5 milyar metreküp seviyesinde bulunuyor.

BAKAN DÖNMEZ NE DEMİŞTİ?

Transfer haberini duyuran Bakan Dönmez, "Enerjide geldiğimiz seviye sevindirici ve iftihar edici. Karadeniz gazını biz sisteme verdiğimizde hem milletimiz hem de devletimiz kazanacak. Çıkartacağımız gaz evlerin ihtiyacını ve son keşif ile daha fazlasını karşılayacak. Avantajları vatandaşımız lehine kullanacağız. Savaş bitmeden radikal bir fiyat düşüşü beklemek doğru değil. Enerji krizinin aşılmasında da üzerimize düşeni yapmaya hazırız. İstisnasız bütün hanelerde doğal gazın yüzde 75'ini devlet karşılıyor, yüzde 25'ini vatandaşa yansıtıyoruz. Kararlıyız, 2023'te de sübvansiyon oranları ile devam edeceğiz. Türk Akımı'ndan yıllık 15 milyar metreküp kadar gaz alabiliyoruz." demişti.