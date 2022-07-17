Son Dakika | Sancaktepe'de kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Haberler

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Son Dakika | Sancaktepe'de kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

AA - Adem Koç - Güncel
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Son Dakika | Sancaktepe'de kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Son dakika haberler... İstanbul Sancaktepe'de, kamyon ile otomobilin çarpışması sonucunda 2 kişi yaralandı.

İstanbul Sancaktepe'de, kamyon ile otomobilin çarpışması sonucunda 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sancaktepe mevkisinden Ankara istikametine seyreden E.A.'nın kullandığı 33 UK 944 plakalı kamyon ile M.E. idaresindeki 35 CMU 12 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü M.E. ile aynı araçta bulunan H.E. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

AA / Adem Koç - Güncel

Sancaktepe Ankara Güncel Haberler Son Dakika

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