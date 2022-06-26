Son dakika! Pakistan'daki çatışmada 2 asker öldü, 7 saldırgan etkisiz hale getirildi Son dakika haberlerine göre Pakistan'ın Kuzey Veziristan bölgesinde çıkan çatışmada 2 asker hayatını kaybetti, 7 saldırgan etkisiz hale getirildi. Pakistan'ın Kuzey Veziristan bölgesinde çıkan çatışmada 2 asker hayatını kaybetti, 7 saldırgan etkisiz hale getirildi. Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçleri Kuzey Veziristan'ın Gulam Han Kalle bölgesinde saldırganlara yönelik operasyon düzenledi. Çıkan çatışmada 2 asker yaşamını yitirdi, 7 saldırgan etkisiz hale getirildi. Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilirken, saldırganların hangi örgüte mensup olduğuna dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Dün, Kuzey Veziristan'ın Dossali bölgesinde 4 saldırgan etkisiz hale getirilmişti. AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel Veziristan Pakistan Güncel Haberler Son Dakika

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