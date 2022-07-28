Son Dakika | Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Haberler

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Son Dakika | Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Son Dakika | Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Son dakika gündem haberine göre Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan bir kişi tedavi altına alındı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan bir kişi tedavi altına alındı.

İstasyon Mahallesi İstasyon Caddesi Eskihisar Feribot İskelesi kavşağında M.S. yönetimindeki 35 NL 549 plakalı otomobil ile D.O. idaresindeki 34 EOB 753 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücü M.S, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle kavşakta bir süre kontrolü sağlanan trafik akışı, otomobillerin kaldırılmasının ardından normale döndü.

AA / Esmer Geçal - Güncel

Feribot İskelesi Eskihisar Kocaeli Gebze Güncel Haberler Son Dakika

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