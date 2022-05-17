Son dakika: İnşaat işçisinin iskeleden düşme anı kamerada - Haberler

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Son dakika: İnşaat işçisinin iskeleden düşme anı kamerada

Demirören Haber Ajansı - Burak Emek - Güncel
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Son dakika: İnşaat işçisinin iskeleden düşme anı kamerada

Gelen son dakika haberlerine göre DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde inşaat halindeki evin ikinci katında duvar sıvası yapan işçinin, iskeleden düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde inşaat halindeki evin ikinci katında duvar sıvası yapan işçinin, iskeleden düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Silvan ilçesinin kırsal Yeşerdi Mahallesi'nde meydana geldi. S.B., inşaat halindeki 2 katlı evin üst katının dış sıvasını yaparken, üzerinde bulunduğu iskelenin demiri yerinden çıktı. Hızla düşen S.B., ağır yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Silvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.B., ardından Diyarbakır'a sevk edildi. S.B.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtilirken, düşme anı ise kameraya yansıdı.


Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Güncel

Diyarbakır, İnşaat, Güncel, Haberler

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