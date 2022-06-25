Son dakika haberleri... WASHINGTON - ABD'de kürtaj yasasını protesto eden kalabalıkla polis arasında gerginlik yaşandı Edinilen son dakika gelişmesine göre ABD'nin başkenti Washington DC'de, ABD Yüksek Mahkemesinin kürtaj kararını protesto etmek için toplanan kalabalıkla polis arasında gerginlik yaşandı. ABD'nin başkenti Washington DC'de, ABD Yüksek Mahkemesinin kürtaj kararını protesto etmek için toplanan kalabalıkla polis arasında gerginlik yaşandı. ABD Yüksek Mahkemesi, dün ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli "Roe-Wade kararını" iptal etmişti. AA / Lokman Vural Elibol - Güncel Tam Gemi Şok Denemeleri Washington Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberleri... WASHINGTON - ABD'de kürtaj yasasını protesto eden kalabalıkla polis arasında gerginlik yaşandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.