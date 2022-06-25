Son dakika haberleri... WASHINGTON - ABD'de kürtaj yasasını protesto eden kalabalıkla polis arasında gerginlik yaşandı
AA - Lokman Vural Elibol - Güncel
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Edinilen son dakika gelişmesine göre ABD'nin başkenti Washington DC'de, ABD Yüksek Mahkemesinin kürtaj kararını protesto etmek için toplanan kalabalıkla polis arasında gerginlik yaşandı.
ABD'nin başkenti Washington DC'de, ABD Yüksek Mahkemesinin kürtaj kararını protesto etmek için toplanan kalabalıkla polis arasında gerginlik yaşandı. ABD Yüksek Mahkemesi, dün ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli "Roe-Wade kararını" iptal etmişti.
AA / Lokman Vural Elibol - Güncel