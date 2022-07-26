Son dakika haberleri | Söke'de orman yangını; kısmen kontrol altında (2) Son dakika haberlerine göre YANGIN KISMEN KONTROL ALTINDA Aydın'ın Söke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına 11 uçak, 18 helikopter, çok sayıda arazözle müdahale devam ederken, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy çalışmaların iyiye gittiği ve yangının kısmen kontrol altına alındığı söyledi. YANGIN KISMEN KONTROL ALTINDA Aydın'ın Söke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına 11 uçak, 18 helikopter, çok sayıda arazözle müdahale devam ederken, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy çalışmaların iyiye gittiği ve yangının kısmen kontrol altına alındığı söyledi. Burhan CEYHAN/AYDIN, Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Güncel Hüseyin Aksoy Aydın Güncel Haberler Son Dakika

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