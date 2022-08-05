Son dakika haberleri! Servisçiler odası başkanından zam açıklaması

İSTANBUL'da okul servisi ücretlerine gelecek zam oranının ağustos ayı sonunda belli olacağını belirten İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Günhan Sinar, "Mutlaka servis ücretlerinde bir düzelme, güncelleme olacaktır. Zam için yüzde vermemiz mümkün değil. Bir ay sonra ne olacağını bilmiyoruz. Bizim yüzde 40 zam gelecek diye bir açıklamamız yok" dedi.

Yeni eğitim öğretim yılında okul kayıtlarının başlamasıyla birlikte, öğrencilerin kullandığı servisler için de ön kayıtlar başladı. Veliler için önemli gider kalemlerinden biri olan servis ücretleriyle ilgili İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Günhan Sinar açıklamalarda bulundu. 6 Nisan'da yüzde 40'lık zam aldıklarını hatırlatan Sinar, "0-1 kilometre 554 lira şu anda. Buna yüzde 35 rehber personel ücreti ekleniyor. En uzak mesafe 23-25 kilometre bin 330 lira. Etüt olan okullarda, etüt ücreti ekleniyor. Şu anki tarife bu. Biz öğrenci ve velilerimizi de düşünüyoruz. Onları üzmek istemiyoruz ama ekonomik koşulları değerlendireceğiz. Ona göre bir karar vereceğiz" diye konuştu.

SİNAR: UKOME'DE BELİRLENECEK

SİNAR: EN UYGUN TARİFEYİ ORTAYA ÇIKARMAYA ÇALIŞACAĞIZ

VELİLERE TARİFENİN DEĞİŞECEĞİ SÖYLENİYOR

Şoför Halil İbrahim Tuna da, "Servis ücretlerini yeterli bulmuyoruz. Velilere biraz burada yük biniyor maalesef ama binmek zorunda. Zam yapmak zorundayız. Buna göre bir ücretlendirme yapılacaktır. Kimine göre az, kimine göre fazla ama bir ortalaması bulunacaktır. Velilerin bu konuda anlayış göstermesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.