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Son dakika haberleri: Şehit Uzman Çavuş Turgut İçen'in şehadet haberi İzmir'deki ailesine verildi

AA - Hüseyin Bağış - Güncel
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Son dakika haberleri: Şehit Uzman Çavuş Turgut İçen'in şehadet haberi İzmir'deki ailesine verildi

Son dakika haberleri: Diyarbakır'da yürütülen Eren Abluka-18 Operasyonu'nda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Turgut İçen'in şehadet haberi, İzmir'deki ailesine ulaştırıldı.

Diyarbakır'da yürütülen Eren Abluka-18 Operasyonu'nda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Turgut İçen'in şehadet haberi, İzmir'deki ailesine ulaştırıldı.

İçen'in Ödemiş ilçesinde ikamet eden ailesine acı haberi, Kaymakam Fatih Aksoy ile askeri yetkililer verdi. Şehidin babası İdris, annesi Keziban ve eşi Semiha İçen'i askeri yetkililer ile yakınları teskin etmeye çalıştı.

Şehidin baba ocağının bulunduğu Türkmen Mahallesi'ne Türk bayrakları asıldı.

Şehit İçen'in cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Ödemiş'teki Zungurlu Mezarlığı Şehitliği'ne defnedilecek.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır'da devam eden Eren Abluka-18 Operasyonu'nda şehit olan hemşehrimiz Jandarma Uzman Çavuş Turgut İçen ile silah arkadaşı Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç'a Allah'tan rahmet, ailelerine ve jandarma teşkilatımıza baş sağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

AA / Hüseyin Bağış - Güncel

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