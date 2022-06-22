Şehit Piyade Uzman Çavuş Sercan Baş'ın baba evi bayraklarla donatıldı - Haberler

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Şehit Piyade Uzman Çavuş Sercan Baş'ın baba evi bayraklarla donatıldı

AA - Emrah Gökmen - Güncel
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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sercan Baş'ın (26) İstanbul'da yaşayan ailesine acı haber verildi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sercan Baş'ın (26) İstanbul'da yaşayan ailesine acı haber verildi.

Kağıthane'nin Şirintepe Mahallesi Gümüşhane Caddesi'nde oturan şehidin annesi Sevgi ve babası Recep Baş'a oğullarının şehadet haberinin verilmesinin ardından olayı duyan yakınları, şehit Baş'ın ailesinin oturduğu caddeyi Türk bayraklarıyla donattı.

Burada Kağıthane Belediyesi tarafından ise kurulan taziye çadırında aile yakınları başsağlığı dileklerini kabul etti.

Bekar olan Baş'ın cenazesinin, yarın Hakkari'de düzenlenecek cenaze töreninin ardından İstanbul Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Edirnekapı Şehitliği'nde defnedileceği öğrenildi.

AA / Emrah Gökmen - Güncel

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