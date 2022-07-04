Son dakika haberleri... Şarampole devrilen tanker alev aldı; sürücü öldü Son dakika haberler... AKSARAY'da kontrolden çıkıp şarampole devrilen tankerin alev alması sonucu sürücü Veysel Aşma (52) yaşamını yitirdi. AKSARAY'da kontrolden çıkıp şarampole devrilen tankerin alev alması sonucu sürücü Veysel Aşma (52) yaşamını yitirdi. Kaza, saat 19.00 sıralarında Aksaray- Ankara karayolunun 22'nci kilometresinde meydana geldi. Veysel Aşma yönetimindeki 35 HMV 94 plakalı tanker, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Tankerin, kabin bölümünün alev almasıyla araçta sıkışan sürücü Aşma yanarak yaşamını yitirdi. Alevler, arpa tarlasına da sıçradı. Köylüler, önlem alıp alevlerin yayılmasını engelledi. Alev alan tanker ise ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ekipler, alevlerin aracın motor kısmından kaynaklandığını değerlendirirken, tankerdeki toz maddenin etrafa saçılması üzerine de kimyasal madde olabileceği şüphesiyle bölgeye AFAD ekipleri çağrıldı. AFAD, yaptığı incelemede tankerde yüklü olan maddenin mermer tozu olduğunu belirledi. Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Güncel Aksaray Güncel Haberler Son Dakika

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